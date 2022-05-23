Kaynaklar açıkladı! Broadcom, VMware'i satın almak için masada

Çip üreticisi Broadcom için çok sayıda rapor gündeme geldi. Bu raporların tamamı şirketin bulut hizmeti sağlayıcısı VMware'a talip olduğunu gösterdi. Söylendiğini kadarıyla Broadcom, VMware'ı satın almak için görüşmeler yapıyor.

Konuya yakın kaynaklar Broadcom ve VMware arasındaki görüşmelerin devam ettiğini ve şirketlerin henüz anlaşmaya yakın olmadığını söylediler.

ANLAŞMA GERÇEKLEŞİRSE BROADCOM'UN FAALİYETLERİ ÇEŞİTLENECEK

Son yıllarda faaliyetlerini yarı iletken üreticiliğinden kurumsal yazılıma kaydıran Broadcom, anlaşmanın yapılması halinde faaliyetlerini daha da çeşitlendirmiş olacak.

Broadcom, son dört yılda CA Technologies'i 18.9 milyar dolar karşılığında ve Symantec Corp'un güvenlik birimini ise 10.7 milyar dolar karşılığında satın almıştı.

Bloomberg anlaşmayı ilk olarak dün bildirmişti. Broadcom ve VMware, Reuters'ın sorularına yanıt vermedi. VMware'in piyasa değeri Cuma günkü piyasa kapanışı itibarıyla 40.3 milyar dolardı. (Reuters)

