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Kayseri'de feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 5’i ağır 19 yaralı

07.09.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüse tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5’i ağır 19 kişi yaralandı.

Kayseri'de feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 5’i ağır 19 yaralı

Kaza, ilçe girişindeki Karacabey mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup İ. yönetimindeki TIR, Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinden patates sökümünden gelen tarım işçilerinin bulunduğu minibüse çarptı.

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5'İ AĞIR 19 YARALI

Kazada minibüs şarampole devrilirken, içerisinde bulunan 18 kişi ile TIR sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile Yeşilhisar Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İşçi Kayseri
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