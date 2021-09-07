Kayseri'de feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 5’i ağır 19 yaralı

Kaza, ilçe girişindeki Karacabey mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup İ. yönetimindeki TIR, Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinden patates sökümünden gelen tarım işçilerinin bulunduğu minibüse çarptı.

5'İ AĞIR 19 YARALI

Kazada minibüs şarampole devrilirken, içerisinde bulunan 18 kişi ile TIR sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile Yeşilhisar Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)





