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Kayseri'de Suriyeli tüccara evinin önünde kanlı infaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 02:28 | Son Güncelleme

Kayseri'de, evinin sönünde silahlı saldırıya uğrayan Suriyeli tüccar Muhammed Elhac (35), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.30 sıralarında Erkilet Osmangazi Mahallesinde meydana geldi. Gıda işi ile uğraştığı öğrenilen Suriyeli Muhammed Elhac, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Elhac, vucuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, tabanca ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralalan Elhac'ı, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine götürdü. Suriyeli Elhac, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Muhammed Elhac

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