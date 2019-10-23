Kayseri'de 41 kişinin yakalanmasına yönelik FETÖ operasyonu

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari durumda olup, haklarında yakalama kararı bulunan 41 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Kayseri Emniyet müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, firar durumda olup, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yerlerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kayseri merkezli Mersin, Kahramanmaraş, Trabzon, Batman, Niğde, Nevşehir, Kocaeli, Konya, Sivas, Aksaray, Hakkari, İstanbul, Ankara ve Karaman olmak üzere toplam 15 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan toplam 41 şüphelinin Kayseri'de ikamet ettikleri belirlendi. Asker, polis, öğretmen, sağlıkçı, gelir uzmanı, mühendis ve özel sektör çalışanı oldukları belirlenen şüphelilerin KHK kapsamında görevlerinden ihraç edildikleri öğrenildi. Aranan şüphelilerden 12'sinin de karı-koca oldukları belirtildi.

Şüphelilerin ayrıca, örgüt evinde kaldıkları, kendilerine gelen talimatla deşifre olmamak için evleri kendi adlarına kiralamadıkları, elektrik, doğalgaz, su gibi abonelikleri kendi isimlerine yapmadıkları, binada kendilerini gizledikleri, evlerinden çıkışlarda ve girişlerde tedbirli davrandıkları tespit edildi. Bu kapsamda 41 şüphelinin yakalanmasına yönelik 35 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

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