HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri’de camiye yıldırım düştü

Kayseri’de camiye yıldırım düştü

13.01.2021 21:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Develi ilçesinde bir camiye yıldırım düştü.

Kayseri’nin Develi ilçesinde bir camiye yıldırım düştü. Minareyi yıkan yıldırımın düşme anı kameraya yansıdı.
Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan camiye akşam saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle caminin minaresi yıkılırken, cami içerisinde büyük çapta maddi hasar oluştu.
Mahalle Muhtarı İsmail Özdemir caminin tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Akşam saatlerinde köyümüz camisine yıldırım düşmesi sebebiyle minaremiz yıkılıp camimiz harabe haline geldi. Elektronik eşyalar tamamen yandı. Kapı ve pencere yandı, üst tavan yıkıldı. Camimiz tamamen kullanılamaz halde. Sevindiğimiz şey içeride cemaat olduğu halde can kaybımız ve yaralımız yok, kimse zarar görmemiş" derken, mahalle sakini İbrahim Özdemir, "Yıldırım düşmesi sonucu camimizde maddi hasar oluştu, minaresi yıkıldı. Camlar, kapılar kırıldı, üst katında çökmeler oldu" dedi.
Öte yandan yıldırımın düşme anı, cep telefonu tarafından kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Van'da iki kardeşin korkunç ölümü!Van'da iki kardeşin korkunç ölümü!
75 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 75?75 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 75?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Bakan Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Kuraklık tehdidi her geçen gün büyüyor!

Kuraklık tehdidi her geçen gün büyüyor!

Milyoner'e damga vuran yarışmacı! 'Bu kısmı yayınlamasak olur mu?'

Milyoner'e damga vuran yarışmacı! 'Bu kısmı yayınlamasak olur mu?'

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak yakalandı

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak yakalandı

İnşaat alanında Erken Roma Dönemi'ne ait 2 bin yıllık mezar steli bulundu

İnşaat alanında bulundu! 2 bin yıllık...

Çağrısı sonrası ABD karışmıştı! Trump'tan 'Sinirlerinize hakim olun' mesajı

Mesajı sonrası ortalık karışmıştı! Trump'tan bir çağrı daha

Sivas-Tokat kara yolu yoğun kar yağışı dolayısıyla trafiğe kapandı

Sivas-Tokat kara yolu trafiğe kapandı

Ataşehir'de dehşet! Kız arkadaşının ellerini bağlayıp dairede yangın çıkardı

Kız arkadaşının ellerini bağlayıp evi yaktı

Van'da binanın çatısından düşen 2 kardeş hayatını kaybetti

Van'da iki kardeşin korkunç ölümü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.