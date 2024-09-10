Kayserili TikTok fenomeni Yasin Cengiz'in videosu 791 milyon izlendi! Dünyada en çok izlenen video oldu: Nedenini kimse anlayamadı... "Şaka gibi"

Sosyal medya fenomeni Yasin Cengiz'in döner yemeden hemen önce göbeğiyle dans ettiği anlar dünya listelerine girerek 791 milyonluk yeni bir rekor kırdı. Dünyanın en çok izlenen içeriklerinden biri olan videoya sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü videonun 790 milyonu aşan izlenme rakamına şaşırırken nedenini anlayamadığını ifade etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Şaka gibi" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Türk'ün gücünü gösterdin" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Ünlü etmek konusunda üzerimize yok" yorumunda bulundu.