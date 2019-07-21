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Kazada ölen polis eşini kepiyle uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 15:07 | Son Güncelleme

VAN’da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Aykut Çevikgil (36), memleketi Yalova’da son yolculuğuna uğurlandı.  Kaza, önceki gün Van’ın Tuşba ilçesi Molla Kasım yol ayrımında meydana geldi.

Kazada ölen polis eşini kepiyle uğurladı

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,(DHA)- VAN’da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Aykut Çevikgil (36), memleketi Yalova’da son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, önceki gün Van’ın Tuşba ilçesi Molla Kasım yol ayrımında meydana geldi. Polis memurları Yusuf Palta ve Aykut Çevikgil'in içinde bulunduğu 65 NA 033 plakalı otomobile, yol ayrımında başka bir araç yandan çarptı. Kazada, polis memurları Palta ve Çevikgil yaralandı. Ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Aykut Çevikgil, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Van Emniyet Müdürlüğü İpekyolu ilçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Aykut Çevikgil’in cenazesi, Van Filo Komutanlığı’nda yapılan törenin ardından uçakla memleketi Yalova’ya gönderildi.
Polis memuru Aykut Çevikgil için Kubbeli Camİi’nde resmi tören düzenlendi. Öğle namazının ardından Yalova Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Namaza, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Yalova Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz ile çok sayıda vatandaş da katıldı. Cenazede Çevikgil'in oğulları Muhammed Enes (7) ve Yunus Emre (4), babalarının tabutunun başından ayrılmadı. Tülay Çevikgil ise eşinin polis kepini takarak taziyeleri kabul etti. Anne Hatun ve baba Adnan Çevikgil de gözyaşı döktü.
Kılınan namazın ardından Aykut Çevikgil'in cenazesi, Yalova Şehir Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Kazada ölen polis eşini kepiyle uğurladıKazada ölen polis eşini kepiyle uğurladıKazada ölen polis eşini kepiyle uğurladıKazada ölen polis eşini kepiyle uğurladı

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