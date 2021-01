Keanu Reeves’den Johnny Depp’e: 'Benden daha yakışıklı'

Keanu Reeves ve Johnny Depp, Hollywood’un hem en başarılı hem de en ünlü isimleri arasında yer almaktadır. Keanu Reeves son yıllarda yaptığı işlerle ön plana çıkarken, Johnny Depp ise sansasyonel özel hayatıyla ön plana çıkmakta.

Her iki oyuncu da çıkışlarını 1984'te yapmıştı. Depp, Elm Sokağında Kabus'la (A Nightmare on Elm Street) kendini tanıtırken, Reeves Kanada yapımı sitcom Hangin' In'de konuk oyuncu olarak yer almıştı. 1990'lı yıllarda da oyuncular önemli yapımlarda boy göstermişti.

Depp, Tim Burton'ın yönettiği Makas Eller (Edward Scissorhands) filmiyle 1991'de önemli bir başarı elde etmiş, Reeves de Benim Güzel Idaho'm (My Own Private Idaho) filmiyle kendini göstermişti.

"BENDEN DAHA YAKIŞIKLI"

We Got This Covered'ın haberine göre Keanu Reeves'in o dönem verdiği bir röportajda da mütevazı olduğu ve Depp'in kendisinden daha yakışıklı olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Bahsi geçen röportajda Reeves şu ifadeleri kullanıyor:

Johnny Depp onu etkileyen başka bir dünyaya sahipti, televizyon dizilerinde yer alıyor (21Jump Street) ve televizyon benim hayal bile edebileceğimden çok kişi tarafından izleniyor. Ve Johnny Depp benden daha yakışıklı.