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Keanu Reeves’den Johnny Depp’e: 'Benden daha yakışıklı'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 29.01.2021 07:25 | Son Güncelleme:
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Keanu Reeves’den Johnny Depp’e: 'Benden daha yakışıklı'

Hollywood’da kariyerlerine neredeyse aynı dönemde başlayıp yıllar içinde geliştiren Keanu Reeves ve Johnny Depp ikilisinin artık milyonlarca hayranı var. Sakin bir hayatı olan Keanu Reeves’in aksine Johnny Depp’in adı son günlerde skandallarla birlikte anılıyor. Keanu Reeves'in eski bir röportajında "Johnny Depp benden daha yakışıklı" dediği ortaya çıktı.

Keanu Reeves ve Johnny Depp, Hollywood’un hem en başarılı hem de en ünlü isimleri arasında yer almaktadır. Keanu Reeves son yıllarda yaptığı işlerle ön plana çıkarken, Johnny Depp ise sansasyonel özel hayatıyla ön plana çıkmakta.

Her iki oyuncu da çıkışlarını 1984'te yapmıştı. Depp, Elm Sokağında Kabus'la (A Nightmare on Elm Street) kendini tanıtırken, Reeves Kanada yapımı sitcom Hangin' In'de konuk oyuncu olarak yer almıştı. 1990'lı yıllarda da oyuncular önemli yapımlarda boy göstermişti.

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Depp, Tim Burton'ın yönettiği Makas Eller (Edward Scissorhands) filmiyle 1991'de önemli bir başarı elde etmiş, Reeves de Benim Güzel Idaho'm (My Own Private Idaho) filmiyle kendini göstermişti.

"BENDEN DAHA YAKIŞIKLI"

We Got This Covered'ın haberine göre Keanu Reeves'in o dönem verdiği bir röportajda da mütevazı olduğu ve Depp'in kendisinden daha yakışıklı olduğunu söylediği ortaya çıktı.

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Bahsi geçen röportajda Reeves şu ifadeleri kullanıyor:

Johnny Depp onu etkileyen başka bir dünyaya sahipti, televizyon dizilerinde yer alıyor (21Jump Street) ve televizyon benim hayal bile edebileceğimden çok kişi tarafından izleniyor. Ve Johnny Depp benden daha yakışıklı.

Reeves'in atıfta bulunduğu 21 Jump Street dizisi 1990'larda Türkiye'de de gösterilmiş ve Johnny Depp dizide canlandırdığı genç polis rolüyle TV'de şöhreti yakalamıştı.

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Johnny Depp, yakın zamanda eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı yönündeki haberlerle gündeme gelmiş ve daha sonra The Sun'a açtığı davayı kaybetmişti. Depp, The Sun'ın kendisini "eşini döven biri" diye tanımlayarak kendisine iftira attığını öne sürse de mahkeme onunla aynı kanıda değildi.

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Depp'in çalkantılı ilişkili hayatının aksine Reeves hep ağırbaşlı duruşuyla hayranlarının kalbini kazanmayı başarmıştı.

Bununla birlikte kaybettiği davanın ardından Depp, Fantastik Canavarlar (Fantastic Beasts) serisindeki rolünü Mads Mikkelsen'e kaptırmıştı ve görünüşe göre kariyeri artık eskisi gibi olamayacak. Öte yandan Keanu Reeves, Johnny Silverhand'i canlandırdığı Cyberpunk 2077 oyunuyla yeniden manşetlere oturmuş ve büyük bir yankı uyandırmıştı.

Reeves'in Neo karakterini yeniden canlandıracağı Matrix 4'ün bu yıl vizyona girmesi bekleniyor.

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