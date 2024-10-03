Keçiyle poz vermek istedi! Küpesinden oldu... Kulağındaki küpeyi çalan keçi geri vermeyince ortaya bu görüntüler çıktı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcıların ilgisini çekerken popüler olmayı da başardı. Görüntülerde bir kadın keçiyle poz vermek istediği sırada küpesinden oldu.

Keçi kadının kulağındaki küpeyi çaldı ve ağzında çiğnemeye başladı. Kadın bir süre tek başına keçinin ağzından küpeyi almayı denedi. Başarılı olamaması üzerine kadına birkaç kişi daha yardıma geldi. Kadın sonunda ise küpesini geri alabildi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kadınların keçilerden daha inatçı olduğunu hep söylemişimdir" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Küpe mühim tabii" yorumunu yaptı.