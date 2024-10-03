Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Keçiyle poz vermek istedi! Küpesinden oldu... Kulağındaki küpeyi çalan keçi geri vermeyince ortaya bu görüntüler çıktı

Keçiyle poz vermek istedi! Küpesinden oldu... Kulağındaki küpeyi çalan keçi geri vermeyince ortaya bu görüntüler çıktı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
03.10.2024 16:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. 'Giuliio' kullanıcı adıyla yapılan bir paylaşımda kadın keçiyle poz vermek istedi. Ancak işler hesapladığı gibi gitmedi ve keçi kadının kulağındaki küpeyi çaldı. Kadının küpeyi geri alabilmek için keçiyle mücadele etmek zorunda kaldı.

Keçiyle poz vermek istedi! Küpesinden oldu... Kulağındaki küpeyi çalan keçi geri vermeyince ortaya bu görüntüler çıktı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcıların ilgisini çekerken popüler olmayı da başardı. Görüntülerde bir kadın keçiyle poz vermek istediği sırada küpesinden oldu.

2

Keçi kadının kulağındaki küpeyi çaldı ve ağzında çiğnemeye başladı. Kadın bir süre tek başına keçinin ağzından küpeyi almayı denedi. Başarılı olamaması üzerine kadına birkaç kişi daha yardıma geldi. Kadın sonunda ise küpesini geri alabildi.

3

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kadınların keçilerden daha inatçı olduğunu hep söylemişimdir" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Küpe mühim tabii" yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

Efsanevi futbolcunun kızından çırılçıplak küvet pozları geldi

Efsanevi futbolcunun kızından çırılçıplak küvet pozları geldi

 Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

 Manzaraya karşı bikinisiyle kalça şovu yaptı! Beğeni butonu çöktü

Manzaraya karşı bikinisiyle kalça şovu yaptı! Beğeni butonu çöktü

 Dünyaca ünlü fenomen tacizcisini böyle ifşa etti

Dünyaca ünlü fenomen tacizcisini böyle ifşa etti

 Eşofmanını aşağıya indirdi! Limitte kaldı... "Az daha gözükecek"

Eşofmanını aşağıya indirdi! Limitte kaldı... "Az daha gözükecek"

 Düğün gününde kocam ve ben bir nedimeyle üçlü ilişki yaşadık

Düğün gününde kocam ve ben bir nedimeyle üçlü ilişki yaşadık
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
En Çok Okunan Trend Haberler
Mezarlığa kemikler sonradan mı konuldu? Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in dikkatini çeken detay: Kefen ve bez yoktu

Mezarlığa kemikler sonradan mı konuldu? Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in dikkatini çeken detay: Kefen ve bez yoktu

Arkadaşını önce öldürdü sonra ateşe verdi! Günler önceki paylaşımı kafaları karıştırdı

Arkadaşını önce öldürdü sonra ateşe verdi! Günler önceki paylaşımı kafaları karıştırdı

13 yaşındaki kız aynı anda 30 kişinin saldırısına uğradı! Anbean kamerada

13 yaşındaki kız aynı anda 30 kişinin saldırısına uğradı! Anbean kamerada

Tüm erkeklerin aynı yerde 'ben'i varmış

Tüm erkeklerin aynı yerde 'ben'i varmış

Mağarada bulundu! Tam 188 yaşında: Bir gören bir daha baktı

Mağarada bulundu! Tam 188 yaşında: Bir gören bir daha baktı

Okulda korkunç asit saldırısı: 2 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı

Okulda korkunç asit saldırısı: 2 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.