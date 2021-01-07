Kedi ve köpek arasındaki farkları anlatan birbirinden eğlenceli 6 çizim!

Birdborn isimli bir çizer kediler ve köpekler arasındaki farkları oldukça komik bir şekilde anlatmayı tercih etmiş. Kedilerin kendilerine has kişiliklerinden köpeklerin sadakatine kadar pek çok detay bu çizerin eserlerinde yerini almış. “Kediler nankördür, köpekler dost” algısından uzaklaşarak sizleri bu hayvanların dünyasını anlamaya davet ediyoruz. İşte kedi ve köpeklerin aynı durumlara verdikleri farklı tepkiler...

EŞYA PARÇALAMA

İLGİ İHTİYACI

SAHİBİNİN EVE GELİŞİ

YEMEK TERCİHLERİ

YATAK VE UYKU ŞEKLİ

KENDİNİ GÖSTERME ÇABASI

KEDİ İLE KÖPEK NEDEN ANLAŞAMAZ?

Kedi ve köpekler aynı dili konuşan iki hayvan değildir. Hayvanlar kendi aralarında beden dillerini konuşarak anlaşılırlar. Bu yüzden kulak, kuyruk, göz, dudak ve dilleri ile çeşitli jestler ile mimikler yaparlar. Bu hareketlerin her birinin özel bir anlamı vardır. Kedi ve köpekler arasındaki husumetin asıl nedeni de işte bu mimik ve jestlerin karşılıklı olarak yanlış anlaşılmasıdır. Köpeğin kuyruğunu sallaması köpek dilinde onun çok mutlu olduğunu gösterir. Ancak aynı hareket kedi için saldırıya hazırlık anlamına gelir. Doğal olarak kedi bu hareketi yanlış anlar ve kendini korumak amacıyla köpeğe karşı saldırıya geçer.