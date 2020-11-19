Kefaret 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Kefaret dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı!

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan’ın oturduğu ve senaryosunu Mahinur Ergun ile Melih Çam’ın kaleme aldığı Kefaret dizisinin izleyiciyle buluşmasına sayılı gün kaldı. İki çocuk annesi Zeynep'in (Nurgül Yeşilçay) rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine yaşadıklarını konu alan Kefaret, 22 Kasım Pazar akşamı saat 20.00’de FOX TV'de yayınlanacak.

KEFARET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kefaret dizisinin 1. bölümünden yeni fragman da yayınlandı. Fragmanda, daha önce masalsı bir hayata sahip olan ancak bir anda aldığı nefes dışında her şeyini kaybeden Zeynep’in (Nurgül Yeşilçay) hikayesi gözler önüne seriliyor. Tanıtımda ayrıca Sinan Komiser (Mert Fırat) ve Ahmet’in (Yurdaer Okur) ormanda yaptıkları arama sonucunda neler yaşanacağı merak konusu oldu.

Nurgül Yeşilçay yeni projesiyle ilgili Mahinur Ergun ile yeniden çalıştığı için mutlu olduğunu ve onun yazdığı Zeynep Çınarlı karakterini canlandırmaktan büyük keyif aldığını dile getirdi.

Başrol oyuncularından Mert Fırat ise "Yaşanmış bir hikaye Mahinur Ergun gibi güçlü bir kalemin elinde çok dokunaklı, derin ve herkesin kendinden bir şey bulabileceği bir senaryoya dönüştü. Herkesin kendinden bir şey bulabileceği bir dizi olacak" dedi.