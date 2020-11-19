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Kefaret 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Kefaret dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı!

19.11.2020 21:52 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin yeni dizisi Kefaret için geri sayım başladı. Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur'un başrollerini paylaştığı Kefaret dizisi, Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlandı. Dizide, özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi Zeynep'in (Nurgül Yeşilçay) rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine yaşadıkları konu alınıyor. Peki Kefaret dizisi ne zaman başlıyor? İşte Kefaret yayın tarihi ve 1. bölüm fragmanı.

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan’ın oturduğu ve senaryosunu Mahinur Ergun ile Melih Çam’ın kaleme aldığı Kefaret dizisinin izleyiciyle buluşmasına sayılı gün kaldı. İki çocuk annesi Zeynep'in (Nurgül Yeşilçay) rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine yaşadıklarını konu alan Kefaret, 22 Kasım Pazar akşamı saat 20.00’de FOX TV'de yayınlanacak.

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KEFARET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kefaret dizisinin 1. bölümünden yeni fragman da yayınlandı. Fragmanda, daha önce masalsı bir hayata sahip olan ancak bir anda aldığı nefes dışında her şeyini kaybeden Zeynep’in (Nurgül Yeşilçay) hikayesi gözler önüne seriliyor. Tanıtımda ayrıca Sinan Komiser (Mert Fırat) ve Ahmet’in (Yurdaer Okur) ormanda yaptıkları arama sonucunda neler yaşanacağı merak konusu oldu.

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Nurgül Yeşilçay yeni projesiyle ilgili Mahinur Ergun ile yeniden çalıştığı için mutlu olduğunu ve onun yazdığı Zeynep Çınarlı karakterini canlandırmaktan büyük keyif aldığını dile getirdi.

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Başrol oyuncularından Mert Fırat ise "Yaşanmış bir hikaye Mahinur Ergun gibi güçlü bir kalemin elinde çok dokunaklı, derin ve herkesin kendinden bir şey bulabileceği bir senaryoya dönüştü. Herkesin kendinden bir şey bulabileceği bir dizi olacak" dedi.

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Yurdaer Okur ise izleyicilerin bir yandan günümüzde geçen olayları izlerken, bir yandan da 5 yıl önce neler olduğunu da izleyebileceklerinin altını çizdi.

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22 Kasım Pazar günü ilk bölümüyle ekrana gelecek dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşırken, onlara Özge Özacar, Ege Kökenli, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Efe Deprem, Lavinya Ünlüler, Göktan Oktay Göztepe, Ayberk Aladağ, Enis Yıldız, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu ve Tolga Güleç gibi birbirinden başarılı oyuncular da eşlik ediyor.


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