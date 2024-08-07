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    4. 'Kehanet balığı' olarak biliniyordu! Kıyıya vurunca halkta panik yarattı... "Deprem habercisi" iddiaları yükseldi

    'Kehanet balığı' olarak biliniyordu! Kıyıya vurunca halkta panik yarattı... "Deprem habercisi" iddiaları yükseldi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.08.2024 08:56
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    Ekvador'un Salinas Adası'nda kıyıya vurmuş halde bulunan 3 metre uzunluğundaki kürek balığı halkta endişe yarattı. Yerel halk tarafından 'kehanet balığı' denilen balığın kıyıya vurmuş halde bulunması felaketlerin habercisi olarak yorumlandı.

    'Kehanet balığı' olarak biliniyordu! Kıyıya vurunca halkta panik yarattı... "Deprem habercisi" iddiaları yükseldi

    MYNET|DIŞ HABERLER Ekvador'un Salinas Adası'nda bir plajda ortaya çıkan kürek balığı yerel halk ve tatilcilerin ilgisini çekti. Nadir görülen balığın etrafı fotoğraf çektirmek isteyenlerle adeta dolup taştı. Hayvanın cansız bedeni Ekvador'un kıyı kenti Salinas'taki yetkililer tarafından plajdan kaldırıldı ancak deprem söylentileri kulaktan kulağa adeta yayıldı.

    "ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERE BAKALIM"

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    Yerel halkın ilgi gösterdiği durum sosyal medyada da pek çok yorumu beraberinde getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gelecekte ne olacağını görmek için hazırlanalım." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Önümüzdeki günlere bakalım" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Hiçbir şey olmayacağına bahse girerim." yorumunu ekledi.

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