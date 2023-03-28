Kehf Suresi İlk 10 Ayet tefsiri ve meali nedir? Kehf Suresi İlk 10 ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an’ın 18. Suresi olan Kehf suresi, Mekke döneminde indirilmiştir ve toplam 110 ayete sahiptir. Hz. Muhammed’in sıkça dile getirdiği bu sure, ismini birkaç ayetinde geçen “kehf” kelimesinden almıştır. Bu sözcüğün anlamı ise mağara demektir. Surenin temel olarak ele aldığı konu ise inançlarından dolayı bir mağaraya sığınan gençlerin başından geçen mucizevi olaylardır. Aynı zamanda Hz. Musa ve Hz. Zülkarneyn de surede konu edilir. Kehf suresinin ilk 10 ayeti ise İslam alemi için büyük öneme sahiptir.

Kehf suresi ilk 10 ayet nedir?

Kehf suresi ilk 10 ayet hem anlamı hem de faziletleri ile öne çıkar. Bu yüzden Müslümanlar bu 10 ayeti merak eder ve ezberlemek ister. Sık sık okunması gereken Kehf suresi ilk 10 ayetin Arapça olarak yazılışı aşağıdaki gibidir:

Kehf suresi ilk 10 ayeti okunuşu nasıldır?

Kehf suresi ilk 10 ayeti ezberlemek isteyenler bu ayetlerin okunuşunu merak eder. Arapça bilmeyenler, direkt Türkçe okunuşu sayesinde ayetleri ezberleyebilir. Kehf suresi ilk 10 ayet Türkçe olarak okunuşu aşağıdaki gibidir:

Elhamdu li(A)llâhi-lleżî enzele ‘alâ ‘abdihi-lkitâbe velem yec’al lehu ‘ivecâ(n)

Kayyimen liyunżira be/sen şedîden min ledunhu veyubeşşira-lmu/minîne-lleżîne ya’melûne-ssâlihâti enne lehum ecran hasenâ(n)

Mâkiśîne fîhi ebedâ(n)

Veyunżira-lleżîne kâlû-tteḣaża(A)llâhu veledâ(n)

Mâ lehum bihi min ‘ilmin velâ li-âbâ-ihim(c) keburat kelimeten taḣrucu min efvâhihim(c) in yekûlûne illâ keżibâ(n)

Fele’alleke bâḣi’un nefseke ‘alâ âśârihim in lem yu/minû bihâżâ-lhadîśi esefâ(n)

İnnâ ce’alnâ mâ ‘alâ-l-ardi zîneten lehâ linebluvehum eyyuhum ahsenu ‘amelâ(n)

Ve-innâ lecâ’ilûne mâ ‘aleyhâ sa’îden curuzâ(n)

Em hasibte enne ashâbe-lkehfi ve-rrakîmi kânû min âyâtinâ ‘acebâ(n)

İż evâ-lfityetu ilâ-lkehfi fekâlû rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten veheyyi/ lenâ min emrinâ raşedâ(n)

Kehf suresi ilk 10 ayeti ne için okunur?

Kehf suresi ilk 10 ayetin neden okunması gerektiği Müslümanlar için merak konusudur. Çünkü bu sorunun yanıtı aynı zamanda ayetlerin faziletlerini de öğrenmeyi sağlar. Büyük sevap kazanmak için bu surenin ilk 10 ayetini okumak gerekir. Ayrıca günahların affedilmesi ve fitnelerden korunmak için de okunmalıdır. Ayrıca Kehf suresi ilk 10 ayeti okuyan kişiler için semaya nur yükseldiği söylenir.

Kehf suresi ilk 10 ayetinin faziletleri nedir?

Kehf suresi ilk 10 ayetinin fazileti ve sırları ile öne çıkar. Özellikle Müslümanların mutlaka bilmesi gereken bu ayetler, çok önemli faziletlere sahiptir. Kehf suresi okumanın faziletleri arasında şunlar yer alır: