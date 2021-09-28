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Kelly Price koronavirüse yenildi

28.09.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mariah Carey, Whitney Houston ve Faith Evans'ın konuk vokalistliğini yapmış olan Kelly Price, yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcının, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi

Kelly Price koronavirüse yenildi

Amerikalı şarkıcı Kelly Price'dan acı haber geldi. Price'ın koronavirüse yenildiği öğrenildi. Bazı raporlara göre; Kelly Price'ın hastalığı atlattıktan sonra hastaneden taburcu edildiği ve kaybolduğu söyleniyordu.

Ancak Price'ın avukatı, ünlü şarkıcının yaşadığı Atlanta bölgesinde kaybolduğunun bildirilmesinin ardından cuma gecesi güvende olduğunu söyledi. Avukat, Kelly Price'ın koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğünü söyleyerek, raporları reddetti.

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"İYLEŞMEDEN TABURCU EDİLDİ" İDDİASI

Ailesi, TMZ'ye ağustos ayının başlarında hastanedeyken Price ile temas halinde olduklarını ve çocuklarının onu birkaç kez ziyaret ettiğini söylemişti.

Kelly Price'ın hastaneye yatırıldıktan 3 hafta sonra taburcu edilmesi ailesini şaşırtmıştı. Çünkü 48 yaşındaki şarkıcının hala tam olarak iyileşmediği söyleniyordu.

KELLY PRICE: KAYBOLMADIM

Price, kaybolduğunu düşünen kişiler için yaptığı açıklamada, "Asla kaybolmadım. Evimdeydim, doktorlar tarafından görülüyordum. Ailemdeki herkes tam olarak nerede olduğumu biliyordu. Hiç tehlikede olmadım, şu anda tehlikede değilim." diye konuşmuştu.

"ÇOK ACI ÇEKTİM"

Hasta yatağında konuyla ilgili konuşan Kelly Price, "Bir noktada beni kaybettiler. Birkaç gün sonra uyandım ve hatırladığım ilk şey etrafımda duran ve hangi yıl olduğunu bilip, bilmediğimi soran doktorlardı. Öldüm. Yoğun bakımda uyandığımı hatırlıyorum. Şu anda çok zorlu bir savaşla karşı karşıyayım. Konsere tekrar hazır olmak için ve sevdiğim kişi yanımda olmadan yapmam gereken çok rehabilitasyon var. Çok acı çektim." ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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