Kemal Doğulu: Demet Akalın'a kızgınım

Kemal Doğulu canlı yayında Demet Akalın'a kırgınlığını anlattı. Akalın'ın Okan Kurt'tan boşandıktan sonra kendisine dönüş yapmadığını söyleyen Doğulu DJ'lik yaparken Demet Akalın şarkıları çalmadığını söyledi.

Defalarca kez Akalın'ı aradığını söyleyen Doğulu ünlü şarkıcıya kırgın olduğunu söyledi.

Doğumu şöyle açıkladı: Nasıl anlatsam bilmiyorum ama kalbimi kırdı. Hiç bir işi para için değil egom hoşlandığı için yapıyorum. Demet'te benim kalbimi kırdı bende ondan şarkılarını çalmıyorum. Kendimce beni kıran birinin şarkısının 2 bin kişiye çalmam. Olay boşanma evresinde meydana geldi. Demet'i benim arkadaşım zannediyordum. Eşinden boşandığında numaramı değiştirdiğim için önce mesaj attım sonra aradım açmadı. Ben de güzel bir paragraf mesaj yazdım bir daha da konuşmuyorum."

KEMAL DOĞULU: 2 KEZ KALBİM DURDU

Doğulu yayında kalbinin de 2 kere durduğunu söyledi. Doğulu o dönem söylenen intihar iddialarını da yalanladı! Doğulu merdivenlerden düşerek ölümden döndüğünü ve diğer tüm iddiaların yalan olduğunu açıkladı.

Kemal Doğulu kardeşi Kadir Doğulu ile de hiçbir zaman küs olmadığını açıkladı. Doğulu gelinleri oyuncu Neslihan Atagül'ün kaprisleriyle set ekibini yıldırdığını iddialarını da yalanladı.



