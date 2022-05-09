Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'sığınmacı' tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sığınmacılarla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz onları asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız. Onları katillerin kucağına atmayacağız" dedi.

CHPlideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın bu sözlerine tepki geldi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kendi milletinden umudu kestin, sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun Erdoğan? Er ya da geç geleceksin kaçtığın seçime ve bu necip millet sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek. Seçimin ertesi günü de 2 yıllık “Dönüş Planı” başlayacak. Bakalım el mi yaman bey mi!" ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

Kendi milletinden umudu kestin, sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun Erdoğan? Er ya da geç geleceksin kaçtığın seçime ve bu necip millet sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek. Seçimin ertesi günü de 2 yıllık “Dönüş Planı” başlayacak. Bakalım el mi yaman bey mi! https://t.co/ng8pEcDEPG — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 9, 2022



