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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'sığınmacı' tepkisi

09.05.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sığınmacılarla ilgili olarak yaptığı açıklamaya Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "Sığınmacı kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız sözlerine, "Kendi milletinden umudu kestin, sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun Erdoğan?" sözleriyle karşılık verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'sığınmacı' tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sığınmacılarla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz onları asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız. Onları katillerin kucağına atmayacağız" dedi.

CHPlideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın bu sözlerine tepki geldi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kendi milletinden umudu kestin, sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun Erdoğan? Er ya da geç geleceksin kaçtığın seçime ve bu necip millet sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek. Seçimin ertesi günü de 2 yıllık “Dönüş Planı” başlayacak. Bakalım el mi yaman bey mi!" ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağızSON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağız


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Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan

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