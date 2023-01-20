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  4. Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan nostaljik paylaşım! İlk kez ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan nostaljik paylaşım! İlk kez ortaya çıktı

20.01.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Sunal ile Gül Sunal'ın mutlu günlerinden bir fotoğraf dizisi daha ortaya çıktı. 19 Ocak 1975'te aile arasında yapılan nişan töreninde çekilen fotoğraflar, nostalji rüzgârları estirdi

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan nostaljik paylaşım! İlk kez ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabında nostaljik bir paylaşımda bulundu. Kemal Sunal ile 19 Ocak 1975'te aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanan Gül Sunal, o sırada çekilen fotoğrafları yayınladı. Aynı yıl nikah masasına oturan çiftin, nişan törenine ait fotoğraflara birçok beğeni ve yorum yağdı.

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Gül Sunal'ın paylaşımına çok sayıda "Filmlerini hep izliyoruz ve çocuklarımıza da izletiyoruz onlarda Kemal Sunal ile büyüyor ışıklar içinde uyusun hep kalbimizde" şeklinde yorumlar yapıldı.
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Kemal Sunal, 2000'de geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmişti.


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Kemal Sunal sosyal medya

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