Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan nostaljik paylaşım! İlk kez ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabında nostaljik bir paylaşımda bulundu. Kemal Sunal ile 19 Ocak 1975'te aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanan Gül Sunal, o sırada çekilen fotoğrafları yayınladı. Aynı yıl nikah masasına oturan çiftin, nişan törenine ait fotoğraflara birçok beğeni ve yorum yağdı.

Gül Sunal'ın paylaşımına çok sayıda "Filmlerini hep izliyoruz ve çocuklarımıza da izletiyoruz onlarda Kemal Sunal ile büyüyor ışıklar içinde uyusun hep kalbimizde" şeklinde yorumlar yapıldı.



Kemal Sunal, 2000'de geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmişti.



