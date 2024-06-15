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Kenan Doğulu'nun tarzı sosyal medyada çok konuşuldu! "Pantolonun yarısı nerede?"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
15.06.2024 09:21
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Tarzı ve şarkılarıyla sık sık konuşulan Kenan Doğulu bu kez son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Takım elbise giyerek objektif karşısına geçen Doğulu'nun ceket altına giydiği kumaş şortu sosyal medyada çok konuşuldu.

Kenan Doğulu'nun tarzı sosyal medyada çok konuşuldu! "Pantolonun yarısı nerede?"

1993 yılında Türk pop müziğine hızlı giriş yapan ve kariyerinin her adımında efsaneleşen Kenan Doğulu açıklamaları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Sahne tarzları ile de sık sık gündeme gelen şarkıcının her paylaşımı çok konuşuluyor. Doğulu, bu kez son paylaşımı ile çok konuşuldu.

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"ÇOK YAKIŞMIŞ"

Doğulu, bu kez son paylaşımı ile gündeme geldi. Takım elbise giyerek objektif karşısına geçen şarkıcının ceket altına giydiği kumaş şortu sosyal medyada çok konuşuldu.

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Doğulu'nun paylaşımına sosyal medyada, "Pantolonun yarısı nerede?", "Bu pantolon neden eksik", "Çok yakışmış" gibi yorumlar yapıldı.

Oyuncu Beren Saat ile 2014 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Kenan Doğulu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda eşiyle nasıl tanıştığını anlatmıştı. Ünlü şarkıcının eşine olan aşkını anlattığı sözler sosyal medyada gündem olmuştu.

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Kenan Doğulu
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