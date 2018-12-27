Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım! Tepkiler sonrası fotoğrafı sildi

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu yine tepki çekecek bir paylaşım yaptı.

Geçen günlerde üzerinde “Senatör” sıfatının yazdığı kartvizitler bastırmasıyla tartışma yaratan Sofuoğlu, bu kez de TBMM’deki odasında masaya ayaklarını uzatarak çektiği fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafta ayakları gözüken Sofuoğlu’nun karşısında duran iki kişiye de “Emirerlerim” dediği paylaşım yine tartışma yarattı.

Kamu malı olan Meclis masasına ayaklarını uzatması nedeniyle tepki gösterilen Sofuoğlu, paylaşımı kısa süre içerisinde kaldırdı.

İşte o paylaşım:

KARTVİZİTİ OLAY OLMUŞTU

Sofuoğlu, İngilizce bastırdığı kartvizitte de 'senatör' unvanını kullanmıştı.

TBMM'YE LÜKS ARACIYLA GİTMİŞTİ

'Motorumun sesinden TBMM'ye geldiğimi anlayacaklar' diyen Kenan Sofuoğlu, Lamborghini Aventador otomobili ile TBMM'ye gitmişti. Sofuoğlu'nun aracının 'misafir araç' 'MA' plakalı olması dikkat çekmişti. Sofuoğlu, lüks otomobilin eşi Julia Looman Sofuoğlu üzerine kayıtlı olduğunu açıklamıştı.





