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Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım! Tepkiler sonrası fotoğrafı sildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.12.2018 11:23 | Son Güncelleme

Daha öne Meclis'e lüks arabasıyla gelen ve İngilizce bastırdığı kartvizitte 'senatör' unvanını kullanarak tartışmalara yol açan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, tepki çekecek yeni bir paylaşım yaptı. Ayaklarını masanın üzerine koyarak "Emirerlerim" diye yazan Sofuoğlu, daha sonra fotoğrafı hesabından sildi.

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım! Tepkiler sonrası fotoğrafı sildi

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu yine tepki çekecek bir paylaşım yaptı.

Geçen günlerde üzerinde “Senatör” sıfatının yazdığı kartvizitler bastırmasıyla tartışma yaratan Sofuoğlu, bu kez de TBMM’deki odasında masaya ayaklarını uzatarak çektiği fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafta ayakları gözüken Sofuoğlu’nun karşısında duran iki kişiye de “Emirerlerim” dediği paylaşım yine tartışma yarattı.

Kamu malı olan Meclis masasına ayaklarını uzatması nedeniyle tepki gösterilen Sofuoğlu, paylaşımı kısa süre içerisinde kaldırdı.

İşte o paylaşım:

emirlerim

KARTVİZİTİ OLAY OLMUŞTU

Sofuoğlu, İngilizce bastırdığı kartvizitte de 'senatör' unvanını kullanmıştı.

kenan s

TBMM'YE LÜKS ARACIYLA GİTMİŞTİ

'Motorumun sesinden TBMM'ye geldiğimi anlayacaklar' diyen Kenan Sofuoğlu, Lamborghini Aventador otomobili ile TBMM'ye gitmişti. Sofuoğlu'nun aracının 'misafir araç' 'MA' plakalı olması dikkat çekmişti. Sofuoğlu, lüks otomobilin eşi Julia Looman Sofuoğlu üzerine kayıtlı olduğunu açıklamıştı.

araba

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Anahtar Kelimeler:
Kenan Sofuoğlu ak parti fotoğraf meclis

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
allahım kimseyi sonradan görme yapma cahil cüvela takımınada hazmedemeyeceği parayı,makamı,şöhreti,ve eşi verme
milletin vekiline bak millete bak milletle alakası yok
YAZIK SİZİ O KOLTUĞA OTURTANLARA.... NEREDE NASIL DAVRANACAĞINI BİLMEYEN DENGESİZ, SENDEN ANCAK ŞOFÖR OLUR ,,ŞÖFEEERRR ŞÖFER
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