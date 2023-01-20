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  4. Kenan Sofuoğlu'nun son paylaşımı yine tartışma yarattı! 3 yaşındaki oğlu Zayn bu kez lüks araba kullandı

Kenan Sofuoğlu'nun son paylaşımı yine tartışma yarattı! 3 yaşındaki oğlu Zayn bu kez lüks araba kullandı

20.01.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motor sürme görüntüleriyle gündem olan Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn yine sosyal medyanın çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Bu kez tek başına araba kullanan Zayn, yeni görüntüleriyle tartışma yarattı.

Eski dünya şampiyonu motor yarışçısı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu sosyal medya hesabından 3 yaşındaki oğlu Zayn'ın, evlerinde tek başına araba sürdüğü görüntüleri paylaştı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

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ARAÇ KAMERASINDAN YOLA BAKTI

Paylaşılan görüntülerde arabaya binen 3 yaşındaki Zayn, koltuğa binip araç kamerasından yola bakarak ilerliyor. Otoparktan aracı çıkaran küçük çocuk tekrar aracı aldığı yere bırakıyor.

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Ayağı pedala zor yetiştiği görülen videoda beceriler dikkat çekse de 3 yaşındaki bir çocuğa böyle tehlikeli bir harekette bulundurulması üzerine aileye tepki gösterenler oldu.

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DAHA ÖNCE MOTOR KULLANMIŞTI

Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki oğlu Zayn'ı daha önce tek başına 560 Cc motosiklete bindirmiş, o görüntüler sosyal medyada çokça tartışılmıştı.

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Ekran Alıntısı

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