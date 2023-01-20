Kenan Sofuoğlu'nun son paylaşımı yine tartışma yarattı! 3 yaşındaki oğlu Zayn bu kez lüks araba kullandı

Eski dünya şampiyonu motor yarışçısı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu sosyal medya hesabından 3 yaşındaki oğlu Zayn'ın, evlerinde tek başına araba sürdüğü görüntüleri paylaştı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

ARAÇ KAMERASINDAN YOLA BAKTI

Paylaşılan görüntülerde arabaya binen 3 yaşındaki Zayn, koltuğa binip araç kamerasından yola bakarak ilerliyor. Otoparktan aracı çıkaran küçük çocuk tekrar aracı aldığı yere bırakıyor.

Ayağı pedala zor yetiştiği görülen videoda beceriler dikkat çekse de 3 yaşındaki bir çocuğa böyle tehlikeli bir harekette bulundurulması üzerine aileye tepki gösterenler oldu.

DAHA ÖNCE MOTOR KULLANMIŞTI

Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki oğlu Zayn'ı daha önce tek başına 560 Cc motosiklete bindirmiş, o görüntüler sosyal medyada çokça tartışılmıştı.





