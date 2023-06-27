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  4. Kendall Jenner özel koleksiyonda minicik elbiseyle yürüdü! Külodunun tasarımı dalga konusu oldu

Kendall Jenner özel koleksiyonda minicik elbiseyle yürüdü! Külodunun tasarımı dalga konusu oldu

27.06.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde iddialı seçimlerle adından söz ettiren Kendall Jenner, Paris Moda Haftası'nda Jacquemus defilesinde podyumda yürüdükten sonra sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Jenner'in taşıdığı kıyafeti görenler "Bebek bezi mi o?" yorumlarında bulundu.

Kendall Jenner özel koleksiyonda minicik elbiseyle yürüdü! Külodunun tasarımı dalga konusu oldu

Podyumların en çok aranan modellerinden Kendall Jenner son dönemde sütyensiz seçimleriyle moda psikologlarının gündemindeydi.

Jenner son olarak Prenses Diana'dan ilham alınan defile için beyaz bulut benzeri mini bir elbiseyi podyumda taşıdı. Modelin beyaz külodunun görünümü kısa sürede dalga konusu oldu.

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Sosyal medya kullanıcıları Kendall'ın gövdesini doğal olmayan bir şekilde küçülten kıyafet hakkında şaka yaptı ve birkaç kişi, onu yutan büyük bir bebek bezi gibi göründüğü için elbiseyle alay etti.

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Kendall'ın görünümü sonrası "Kimse bunu giymez", "Şişirilmiş bir bebek bezi gibi", "Bunu ancak bir tasarımcı yapabilirdi" yorumları geldi.

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Kendall, Prenses Diana'nın taktığına çarpıcı bir benzerlik taşıyan göz kamaştırıcı bir elmas gerdanlık kolye takarken dikkatleri üzerine çekti.


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