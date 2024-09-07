Kendi dışkısından yüz maskesi yaparak fenomen olmuştu! Komşularının imza toplayarak apartmandan kovduklarını iddia etti

Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Debora Peixoto isimli fenomen geçtiğimiz aylarca kendi dışkısından oluşturduğu bir yüz maskesini uyguladığı anlarda çektiği videosuyla viral olmuştu. Fenomen isim bu kez komşularını şikayet etmek için sosyal medya hesabını kullandı.

Komşularının evden çıkması için imza kampanyası başlattığını söyleyen fenomen isim, "Bugün binamın yönetiminden gelen bir e-postayla uyandım. E-postada, sakinlerin yetişkinlere yönelik içeriklerim yüzünden dairemden taşınmam yönünde bir dilekçe imzaladıkları yazıyordu. Mahalle sakinlerinin eşlerinin gerekçesi ise, kocalarının sürekli olarak benim pencereme bakmasından duydukları rahatsızlıktı. Birisi pencereme bakıyorsa, bu benim sorumluluğum değildir. Kimseyi rahatsız etmem, yüksek sesle müzik dinlemem ve her zaman iyi bir komşu oldum. Komşular, eğer taşınmazsam bana karşı 'hukuk savaşı' başlatacaklarını iddia ediyorlar" dedi.