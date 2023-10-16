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Kendi Düşen Ağlamaz'ın yıldızı Hivda Zizan Alp sette merdivenlerden düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı

16.10.2023 17:17 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde Trt1'in sevilen dizisi Kendi Düşen Ağlamaz'da hayat verdiği Serap karakteriyle büyük beğeni toplayan Hivda Zizan Alp sette kaza geçirdi. Merdivenlerden düşen ünlü oyuncu ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı.

Yeşil Deniz, Sefirin Kızı, Camdaki Kız gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Hivda Zizan Alp şimdilerde Hakan Yılmaz, Eylül Tumbar ve Enes Koçak'ın başrolünü paylaştığı Kendi Düşen Ağlamaz dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

kendi düşen ağlamaz

Perşembe akşamlarına damga vuran dizide Serap karakterine hayat veren Hivda Zizan Alp başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyor. Sevilen isim Hivda Zizan Alp sette kaza geçirdi.

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2.Sayfa'nın özel haberine göre; Kendi Düşen Ağlamaz'ın çekimleri esnasında merdivenlerden düşen ünlü oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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HİVDA ZİZAN ALP KİMDİR?

Hivda Zizan Alp, 9 Kasım 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü, ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

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Hivda Zizan Alp özellikle reklam filmleri ile tanındı. Son dönemde dizilerde de boy gösteren oyuncu Hivda Zizan Alp, “Yeşil Deniz” ve “Fi” dizileriyle tanınmaya başladı.

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Başarılı oyuncu; Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolünü paylaştığı Sefirin Kızı dizisinde hayat verdiği Elvan karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.

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