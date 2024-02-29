Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Kendi ölümünü duyurdu! Vefatından sonra yaptığı sosyal medya paylaşımı gündem oldu... Nişanlısına seslendi: 'Git hayatının tadını çıkart'

    Kendi ölümünü duyurdu! Vefatından sonra yaptığı sosyal medya paylaşımı gündem oldu... Nişanlısına seslendi: 'Git hayatının tadını çıkart'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.02.2024 13:33
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere'nin Leeds kentinde yaşayan Daniella Thackray isimli bir kadın ölümünden sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla gündem oldu. Safra kanalı kanserinin bir türü olan kolanjiyokarsinomla mücadele ederken hayatını kaybeden Thackray ölümünden sonra ailesinden sosyal medyada son paylaşımını yapmasını istedi. Sosyal medyada viral olan paylaşımında Thackray'in sözleri dikkatleri çekti.

    İngiltere'nin Leeds kentinde yaşayan Daniella, ölmeden önce yazdığı bir mesajla sosyal medya üzerinden kendi vefatını duyurdu. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımına genç kadın, "Eğer bunu okuyorsanız bu, kanserle mücadelemde öldüğüm ve ailemin benim adıma son mesajımı yayınladığı anlamına gelir" sözleriyle başladı. Daniella'nın ailesinin genç kadın adına yaptığı paylaşımı sosyal medya kullanıcıları arasında viral oldu.

    "GİT HAYATININ TADINI ÇIKART"

    1

    Sosyal medyadan Daniella adına yapılan paylaşımda genç kadının, "Öncelikle tüm kanserlerin yaşam tarzı tercihlerinden kaynaklanmadığını, bazı durumlarda genetik olduğunu veya ne yazık ki kendiliğinden oluştuğunu söylemek istiyorum. Benim durumumda, çok sağlıklı ve aktif olmama rağmen safra kanallarımda kontrolüm dışında bir nedenden bir kanser başladı ve hayatım bir daha asla eskisi gibi olmadı. Kolanjiokarsinom, genellikle belirgin bir nedeni olmayan ve tedavisi olmayan, nadir görülen agresif bir kanserdir.Gelecek yıllarda bu korkunç, acımasız hastalık hakkında daha fazla araştırma yapılmasını ve böylece daha fazla hayatın kurtarılmasını gerçekten umuyorum.Bununla birlikte, başımıza gelenleri kontrol edemesek de nasıl tepki vereceğimizi kontrol edebiliriz. Bu kadar perişan olmama rağmen kaybettiğim hayatın yasını tutmamayı, bunun yerine kalan her anın tadını çıkarmayı seçtim" dedi.

    2

    İnsanların hayatta küçük şeylerin tadını çıkarması, her anın kıymetini bilmesi gerektiğini söyleyen Daniella, "Hayatımı sevdim. Başardığım her şey istediğim şeydi. İşimi, nişanlımı, ailemi, arkadaşlarımı ve köpeğimi, satın alacağımız evi ve kendimize kurduğumuz geleceği sevdim. Leo tüylü bebeğim kesinlikle en karanlık günlerimi aydınlatmaya yardımcı olmak için hayatıma getirildi. Hayatımı bu kadar büyülü kıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Küçük şeylerden keyif almak konusunda söylediklerimi unutmayın" diye konuştu.

    3

    Paylaşımında nişanlısı için ayrıca bir teşekkür yayınlayan Daniella, "Git şimdi hayatının tadını çıkar, bunu hak ediyorsun" diyerek mesajını bitirdi. Daniella'nın ailesi ve sevdikleri gönderiye taziyelerini yazdı.

    İlginizi Çekebilir

    Manzaraya karşı bikinisiyle kalça şovu yaptı! Beğeni butonu çöktü

    Manzaraya karşı bikinisiyle kalça şovu yaptı! Beğeni butonu çöktü

     Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

    Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

     Efsanevi futbolcunun kızından çırılçıplak küvet pozları geldi

    Efsanevi futbolcunun kızından çırılçıplak küvet pozları geldi

     "Kıyafetin çok açık" diyerek üzerini örttüler! Başına bela oldu

    "Kıyafetin çok açık" diyerek üzerini örttüler! Başına bela oldu

     Erkeklere yatak odası tavsiyesi verdi! "Her zaman işe yarar"

    Erkeklere yatak odası tavsiyesi verdi! "Her zaman işe yarar"

    youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Yıllar sonra gelen sevişme sahnesi itirafı! "Çok tuhaf"Yıllar sonra gelen sevişme sahnesi itirafı! "Çok tuhaf"
    Hem süper mini hem de transparan! Yine çekimden paylaştıHem süper mini hem de transparan! Yine çekimden paylaştı
    Sosyal medya bu itirafı konuştu! "Libidoları daha düşük olduğu için..."Sosyal medya bu itirafı konuştu! "Libidoları daha düşük olduğu için..."
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya kanser ölüm
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Herkes kendini hazırlasın sıcaklar, geliyor! 1 derece büyük risklere gebe: 2024'te rekoru göreceğiz

    Herkes kendini hazırlasın sıcaklar, geliyor! 1 derece büyük risklere gebe: 2024'te rekoru göreceğiz

    Eski sevgilisi tarafından katledildi! Karar belli oldu, ailesi isyan etti

    Eski sevgilisi tarafından katledildi! Karar belli oldu, ailesi isyan etti

    Cezaevinde cinsel ilişki skandalı! 30 mahkum ve gardiyan arasındaki ilişki yumağı...

    Cezaevinde cinsel ilişki skandalı! 30 mahkum ve gardiyan arasındaki ilişki yumağı...

    Sosyal medya bu itirafı konuştu! "Libidoları daha düşük olduğu için..."

    Sosyal medya bu itirafı konuştu! "Libidoları daha düşük olduğu için..."

    Ölümünden sonra nişanlısına seslendi! "Git hayatının tadını çıkart"

    Ölümünden sonra nişanlısına seslendi! "Git hayatının tadını çıkart"

    Muz dövmesi viral oldu! Kimse ne olduğunu anlamayamadı

    Muz dövmesi viral oldu! Kimse ne olduğunu anlamayamadı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

    Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

    Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.