Kendi ölümünü duyurdu! Vefatından sonra yaptığı sosyal medya paylaşımı gündem oldu... Nişanlısına seslendi: 'Git hayatının tadını çıkart'

İngiltere'nin Leeds kentinde yaşayan Daniella, ölmeden önce yazdığı bir mesajla sosyal medya üzerinden kendi vefatını duyurdu. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımına genç kadın, "Eğer bunu okuyorsanız bu, kanserle mücadelemde öldüğüm ve ailemin benim adıma son mesajımı yayınladığı anlamına gelir" sözleriyle başladı. Daniella'nın ailesinin genç kadın adına yaptığı paylaşımı sosyal medya kullanıcıları arasında viral oldu.

"GİT HAYATININ TADINI ÇIKART"

Sosyal medyadan Daniella adına yapılan paylaşımda genç kadının, "Öncelikle tüm kanserlerin yaşam tarzı tercihlerinden kaynaklanmadığını, bazı durumlarda genetik olduğunu veya ne yazık ki kendiliğinden oluştuğunu söylemek istiyorum. Benim durumumda, çok sağlıklı ve aktif olmama rağmen safra kanallarımda kontrolüm dışında bir nedenden bir kanser başladı ve hayatım bir daha asla eskisi gibi olmadı. Kolanjiokarsinom, genellikle belirgin bir nedeni olmayan ve tedavisi olmayan, nadir görülen agresif bir kanserdir.Gelecek yıllarda bu korkunç, acımasız hastalık hakkında daha fazla araştırma yapılmasını ve böylece daha fazla hayatın kurtarılmasını gerçekten umuyorum.Bununla birlikte, başımıza gelenleri kontrol edemesek de nasıl tepki vereceğimizi kontrol edebiliriz. Bu kadar perişan olmama rağmen kaybettiğim hayatın yasını tutmamayı, bunun yerine kalan her anın tadını çıkarmayı seçtim" dedi.

İnsanların hayatta küçük şeylerin tadını çıkarması, her anın kıymetini bilmesi gerektiğini söyleyen Daniella, "Hayatımı sevdim. Başardığım her şey istediğim şeydi. İşimi, nişanlımı, ailemi, arkadaşlarımı ve köpeğimi, satın alacağımız evi ve kendimize kurduğumuz geleceği sevdim. Leo tüylü bebeğim kesinlikle en karanlık günlerimi aydınlatmaya yardımcı olmak için hayatıma getirildi. Hayatımı bu kadar büyülü kıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Küçük şeylerden keyif almak konusunda söylediklerimi unutmayın" diye konuştu.

Paylaşımında nişanlısı için ayrıca bir teşekkür yayınlayan Daniella, "Git şimdi hayatının tadını çıkar, bunu hak ediyorsun" diyerek mesajını bitirdi. Daniella'nın ailesi ve sevdikleri gönderiye taziyelerini yazdı.