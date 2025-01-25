Kendisi 35 sevgilisi 80 yaşında! Aralarındaki 45 yıllık yaş farkı tepki çekti: 'Bakımevinde buldum' dedi, eleştiri yağmuruna tuttu

MYNET|DIŞ HABERLER Tiffany Goodtime kendisinden 45 yaş büyük 80 yaşındaki sevgilisiyle ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşıyor. İlişkisine dair sosyal medyadan güncemeler yapan Goodtime, sosyal medya kullanıcılarının ve ailesinin olumsuz yorumlarına rağmen ilişkisine sahip çıkıyor. Sevgilisinin 80 yaşında olmasına rağmen 20 yaşında gibi hissettiğini söylerken, "Yaşlı bakımevinde buldum ve onu evime getirdim" dedi.

SOSYAL MEDYADAN OLUMSUZ YORUMLAR GELDİ

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadının 80 yaşındaki sevgilisiyle parası için birlikte olduğunu iddia etti. Tüm olumsuz yorumlara rağmen Goodtime TikTok'ta 74 bin takipçiye ulaşmayı başardı.