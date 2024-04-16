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    4. Kendisi 55 kocası 24 yaşında! Hamilelik haberini sosyal medyadan duyurdu... Tepkiler gecikmedi: Şeker anne değilim

    Kendisi 55 kocası 24 yaşında! Hamilelik haberini sosyal medyadan duyurdu... Tepkiler gecikmedi: Şeker anne değilim

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.04.2024 11:05
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    55 yaşındaki Alina Lozano, geçen yıl Kasım ayında 24 yaşındaki sosyal medya içerik üreticisi Jim Velasquez ile evlendi. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda ilişkilerini gösteren ikili son olarak ise hamilelik müjdesi verince yeniden gündeme gelmeyi başardı.

    Aralarındaki 31 yıllık yaş farkı nedeniyle düğünleri sosyal medyanın gündemine yerleşen Alina Lozano ve Velasquez eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. İlişkilerinin Velasquez için maddi bir fayda sağlamadığını ve onun şeker annesi olmadığı konusunda ısrar eden Lozano, "Jim ile bir ilişkim var çünkü o kendi kendine yeten bir adam. Kendi parasını kendisini kazanıyor ve benden maddi olarak herhangi bir çıkar sağlamıyor. Biz bu ilişkide iyi bir takımız" dedi.

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    Kocasıyla birlikte Kolombiya'da yaşayan Lozano ilişkilerinin büyük bir aşkla ilerlediğini söylerken ailelerini büyütmek için çocuk sahibi olmak istediklerini dile getirdi.

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    Doğal yollardan çocuk sahibi olmasının zor olduğunu ifade eden Lozano, "Doğal yoldan hamile kalmam çok zor ama bilim çok ilerledi. Biz bunu 50 yaşını geçen ve hamilelik sorunu yaşayan her kadın için yapıyoruz. Yardımlı üreme arkadaşlar. Bir yumurta donörü bulmanız ve çok uzun olan tüm süreçten geçmeniz gerekiyor. Ayrıca biraz para biriktirmeniz gerekiyor ama bu mümkün" diye konuştu.

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    Çift, hamile kalmalarına yardımcı olmak için bir doğurganlık kliniğini kullandı ve şu ana kadar 20.000 sterlin (yaklaşık 807 bin 281 TL) üzerinde bir maliyete mal oldu. Doğuragnlık tedavisinde çiftlerin sabırlı olması gerektiğini belirten Lozano, "Size ihtiyatlı davranarak bunu söylemeyeceğiz, ancak tasarruf etmenizi ve sabırlı olmanızı öneririm çünkü hem paraya hem de sabra ihtiyacınız olacak. Büyük para ama buna değdi çünkü küçük mucizemizin geldiğini görebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya hamilelik
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