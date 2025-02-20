Kendisini 43 yaşında! Yarı yaşından küçük erkeklerle sevgili olduğunu açıkladı: "Bu eğlenceli bir deneyim"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Birmingham şehrinde yaşayan 43 yaşındaki Shirley Rosemary Flynn, kendisinden yaşça küçük erkekle sevgili olmanın özgüvenini arttırdığını söyleyerek ikili ilişkilerine dair itiraflarda bulundu. Diğer kadınları da genç sevgili bulma konusunda teşvik etmek istediğini söyleyen Flynn, "20'li yaşlardaki erkekleri tercih ederim. Onların özgüveni ve yaşam enerjisi daha yüksek oluyor" dedi.

TOPLUMSAL TABULARI ELEŞTİRDİ

Toplumdaki genç sevgili tabusunu eleştiren Flynn, "Yaşlı erkekler genç kadınlarla sevgili olduğunda kimse bir şey demiyor. Bir kadın bunu yaptığında direkt eleştiriyor. Sonsuza kadar bu kadar güzel görünmeyeceğim. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeliyim. Hayatımı yaşamayı seviyorum" dedi.

Daha öncesinde 18 yaşında sevgilisi olduğunu dile getiren Flynn, "18 yaşında bazıları benim gibi bir kadını kabul edecek kadar olgun değil. Kendimi güçlü bir kadın olarak görüyorum. Bu yüzden sınırımı 20 olarak belirledim" ifadelerini kullandı.

"KENDİNİZE GÜVENİN"

Genç kişilerle ilişki yaşamak isteyen kadınlara seslenen Flynn, "Daha genç erkeklerle çıkmak istiyorsanız kendinize güvenin. İlk başta gerçekten bu durum size garip gelebilir. Çevrenizdekilerin tepkisini önemsemeyin. Sonuçta hayat sizin hayatınız. Genç erkeklerle çıkmak bir deney gibi. Yaşlı erkeklerle çıkmaktan çok daha eğlenceli. Yeni şeyler denemekten korkmuyorlar. Yaşlı erkekler çekici bir kadını tehdit olarak görüyor. Genç erkekler bizi bir meydan okuma olarak görüyor" diye konuştu.