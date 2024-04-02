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    4. Kendisini aldatan oyun bağımlısı sevgilisinden böyle intikam aldı! 10 yıl boyunca tüm ilerlemeyi tek bir tuşla sildi

    Kendisini aldatan oyun bağımlısı sevgilisinden böyle intikam aldı! 10 yıl boyunca tüm ilerlemeyi tek bir tuşla sildi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.04.2024 07:37
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler oldu. Kendisini aldatan sevgilisini en zayıf noktasından vuran kadın diğer kullanıcıların takdirini kazandı. Genç kadın oyun bağımlılığı bulunan sevgilisinin 10 yıldır devam ettirdiği oyundaki ilerlemesini tek bir tuşla sildi. O anları kaydederek sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde genç bir kadın kendisini aldattığını söylediği oyun bağımlısı sevgilisinden aldığı intikamla gündem yarattı. Sevgilisinin oyunundaki ilerlemelerini silen genç kadın gönderisine, "Beni aldattığında 10 yıllık kader ilerlemeni ve egzotiklerini siliyorum" notunu ekledi.

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    Genç kadının sosyal medya paylaşımı kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündem olmayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Az bile yapmış ama dozunda bir karşılık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle bir intikam olur mu? Çok acımasız" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Aldatma ihanet
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