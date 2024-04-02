Kendisini aldatan oyun bağımlısı sevgilisinden böyle intikam aldı! 10 yıl boyunca tüm ilerlemeyi tek bir tuşla sildi

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde genç bir kadın kendisini aldattığını söylediği oyun bağımlısı sevgilisinden aldığı intikamla gündem yarattı. Sevgilisinin oyunundaki ilerlemelerini silen genç kadın gönderisine, "Beni aldattığında 10 yıllık kader ilerlemeni ve egzotiklerini siliyorum" notunu ekledi.

Genç kadının sosyal medya paylaşımı kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündem olmayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Az bile yapmış ama dozunda bir karşılık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle bir intikam olur mu? Çok acımasız" yorumunu yaptı.







