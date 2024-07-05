Kendisini "aşk dedektifi" olarak tanımlıyor! Aşkı aradığını söyleyen kadının kriterleri sosyal medyada gündem oldu

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde yaşayan 25 yaşındaki Lekker, mükemmel erkek arkadaşını bulmak için uyguladığı flört kurallarını açıkladı. Başlangıçta ilişkilerini gizli tuttuğunu dile getiren Lekker, "En azından başlangıçta bazı şeyleri gizemli tutalım. Kalbimi kazanmak istiyorsa beş yıldızlı bir restoran şefinden daha iyi yemek pişirmesi gerekiyor. Her konuda en iyisini hak ediyorum" dedi.

Komik olmasa bile mükemmel sevgili adayının tüm şakalarına gülmesi gerektiğini belirten Lekker, "Lacivert ile siyah arasındaki farkı bilmek çok önemli. Ben de tıpkı benim gibi incelikleri takdir edebilen birini istiyorum" diye konuştu.







