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    4. Kendisini "aşk dedektifi" olarak tanımlıyor! Aşkı aradığını söyleyen kadının kriterleri sosyal medyada gündem oldu

    Kendisini "aşk dedektifi" olarak tanımlıyor! Aşkı aradığını söyleyen kadının kriterleri sosyal medyada gündem oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.07.2024 11:04
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    Sosyal medyada 340 bini aşkın takipçisi bulunan Carol Lekker isimli bir kadın gerçek aşkı bulmak istediğini ancak katı kuralları olduğunu söyleyince kullanıcıların ilgisini çekti. 25 yaşındaki Lekker, kalbini kazanmak için istediği flört taleplerinin listesini açıkladı; bunların bazıları oldukça sıra dışı.

    Kendisini "aşk dedektifi" olarak tanımlıyor! Aşkı aradığını söyleyen kadının kriterleri sosyal medyada gündem oldu

    Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde yaşayan 25 yaşındaki Lekker, mükemmel erkek arkadaşını bulmak için uyguladığı flört kurallarını açıkladı. Başlangıçta ilişkilerini gizli tuttuğunu dile getiren Lekker, "En azından başlangıçta bazı şeyleri gizemli tutalım. Kalbimi kazanmak istiyorsa beş yıldızlı bir restoran şefinden daha iyi yemek pişirmesi gerekiyor. Her konuda en iyisini hak ediyorum" dedi.

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    Komik olmasa bile mükemmel sevgili adayının tüm şakalarına gülmesi gerektiğini belirten Lekker, "Lacivert ile siyah arasındaki farkı bilmek çok önemli. Ben de tıpkı benim gibi incelikleri takdir edebilen birini istiyorum" diye konuştu.

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