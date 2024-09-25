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  4. Kendisini rahatsız eden erkekleri uzaklaştırmak için seçtiği yöntem sosyal medyada gündem yarattı! Bir anda zombi taklidi yapıp bağırmaya başladı

Kendisini rahatsız eden erkekleri uzaklaştırmak için seçtiği yöntem sosyal medyada gündem yarattı! Bir anda zombi taklidi yapıp bağırmaya başladı

25.09.2024 09:27
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.09.2024 09:27
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Yurt dışında kaydedilen görüntülerde bir kadın kendilerini rahatsız eden erkeklerden kurtulmak için ilginç bir yol seçti. Bir anda zombi taklidi yaparak bağırmaya başlayan kadını gören erkekler ise neye uğradığını şaşırarak kaçtı.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde kendilerini rahatsız eden iki kişiyi kaçırmak isteyen kadın sokak ortasında zombi taklidi yaptı. Kadının bağırması üzerine erkekler duruma anlam veremedi ve kaçmaya başladı. O anlar saniye saniye sosyal medyadan paylaşılınca gündem yarattı.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü o anları yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu taktik aklımızda bulunsun. İşe yarıyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten harika" yorumunu yaptı.

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