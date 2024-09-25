Kendisini rahatsız eden erkekleri uzaklaştırmak için seçtiği yöntem sosyal medyada gündem yarattı! Bir anda zombi taklidi yapıp bağırmaya başladı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde kendilerini rahatsız eden iki kişiyi kaçırmak isteyen kadın sokak ortasında zombi taklidi yaptı. Kadının bağırması üzerine erkekler duruma anlam veremedi ve kaçmaya başladı. O anlar saniye saniye sosyal medyadan paylaşılınca gündem yarattı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü o anları yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu taktik aklımızda bulunsun. İşe yarıyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten harika" yorumunu yaptı.