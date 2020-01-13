Keşan merkezinde 2 çocuğun atla gezisi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçe merkezinde dün akşam atla gezen 2 çocuk görenleri şaşırttı. Bu anlar cep telefonları ile görüntülendi.

Yukarı Zaferiye Mahallesi Mercan Sokak'ta bulunan Artı Çarşı önünde dün akşam saatlerinde beyaz bir atın üzerinde 2 çocuğun gezdiğini görenler, şaşkınlık yaşadı. Çevredekilerden bazıları çocukların atla dolaşmasını cep telefonlarıyla kaydetti. Çocuklar kendilerini görüntüleyen bir kadının 'Babanın haberi var mı?' sorusuna 'Var, annemin de var' cevabını verdi. At üstündeki çocuklar daha sonra gözden kayboldu.

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