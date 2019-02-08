"Kıbrıs Türk halkının artık çözüm için daha fazla bekleyecek takati yok"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, "Kıbrıs Türk tarafının müzakerelerde sonuç odaklı bir görüşmeye açık olduğunu belirterek, "Kıbrıs Türk halkının artık çözüm için daha fazla bekleyecek dermanı ve takati yok." dedi.

Başbakan Erhürman, Akdoğan Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Erhürman, burada yaptığı konuşmada, ekonomik açıdan zor bir yılın geride bırakıldığını, el birliğiyle hareket edip doğru adımlar atmak gerektiğini vurguladı.

Ekonomik kalkınmayı gerçekleştirecekleri dönemde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını ve mevcut bütçeyle devam etmek zorunda kaldıklarını söyleyen Erhürman, ülkenin ithalatının 1 milyar 700 milyon, ihracatının ise 100 milyon dolar olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinen Erhürman, İsviçre'nin Crans Montana kentindeki Kıbrıs Konferansı'nda gerek Türkiye'nin gerekse KKTC'nin ciddi açılımları masaya koyduğunu söyledi.

Erhürman, konferansta Türkiye Cumhuriyeti'nin ve KKTC’nin "bu iş olsun buradan öyle gidelim" diyerek son noktaya kadar devam ettiklerini ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis’in gereken cesareti göstermeyerek Crans Montana’daki sürecin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olduğunu vurguladı.