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"Kıbrıs Türk halkının artık çözüm için daha fazla bekleyecek takati yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 19:35 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman: - "Kıbrıs Türk tarafı müzakerelerde 'bu iş olacaksa bir an önce olsun' tezini ortaya koydu ve sonuç odaklı bir görüşmeye açık oldu. Kıbrıs Türk halkının artık çözüm için daha fazla bekleyecek dermanı ve takati yok"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, "Kıbrıs Türk tarafının müzakerelerde sonuç odaklı bir görüşmeye açık olduğunu belirterek, "Kıbrıs Türk halkının artık çözüm için daha fazla bekleyecek dermanı ve takati yok." dedi.

Başbakan Erhürman, Akdoğan Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Erhürman, burada yaptığı konuşmada, ekonomik açıdan zor bir yılın geride bırakıldığını, el birliğiyle hareket edip doğru adımlar atmak gerektiğini vurguladı.

Ekonomik kalkınmayı gerçekleştirecekleri dönemde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını ve mevcut bütçeyle devam etmek zorunda kaldıklarını söyleyen Erhürman, ülkenin ithalatının 1 milyar 700 milyon, ihracatının ise 100 milyon dolar olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinen Erhürman, İsviçre'nin Crans Montana kentindeki Kıbrıs Konferansı'nda gerek Türkiye'nin gerekse KKTC'nin ciddi açılımları masaya koyduğunu söyledi.

Erhürman, konferansta Türkiye Cumhuriyeti'nin ve KKTC’nin "bu iş olsun buradan öyle gidelim" diyerek son noktaya kadar devam ettiklerini ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis’in gereken cesareti göstermeyerek Crans Montana’daki sürecin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk tarafının bir an önce sonuç odaklı ve ucu açık olmayan müzakere önerisinin BM Genel Sekreterinin raporunda da yer aldığını anımsatan Erhürman, "Kıbrıs Türk tarafı müzakerelerde 'bu iş olacaksa bir an önce olsun' tezini ortaya koydu ve sonuç odaklı bir görüşmeye açık oldu. Kıbrıs Türk halkının artık çözüm için daha fazla bekleyecek dermanı ve takati yok." şeklinde konuştu.

Kıbrıs müzakereleri kapsamında İsviçre'nin Crans Montana kasabasında Temmuz 2017'de gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı'ndan bir sonuç çıkmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Tufan Erhürman KKTC

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