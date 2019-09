“Kıbrıs’ta Son Söz” paneli düzenlendi

“Kıbrıs Rum tarafının girişimlerine göz yummayacağız” “Uzlaşmaya yönelik siyasi irademizi her zaman net ve kuvvetli şekilde koruyarak böyle çalışmalar vesilesiyle en uygun çözümü bulacak; Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını koruyacak yaklaşımlardan yana olmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini sürdüren Oktay, “Kıbrıs, sahip olduğu doğal kaynaklarla artık sorunların ve çözümsüzlüğün değil zenginliğin ve refahın adası olarak anılmalıdır. Rum tarafı çözümsüz geçen her yeni günü kendi lehine kullanarak Ada’nın güneyinde bulunan hidrokarbon yataklarını uluslararası hukuka aykırı bir şekilde büyük şirketlere kiralamaktadır. Güney tarafını illegal yöntemlerle enerji üssü konumuna getirmeye çalışan Rumlar, ne yazık ki AB başta olmak üzere uluslararası aktörlerin de desteğini almaktadır. Bu vesileyle, Ada’nın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının girişimlerine göz yummayacağımızı burada bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs Türk halkı tehlikeli oyunlara gelmemelidir”

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise panelde yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin Kıbrıs’ta utanmadan işgalci olduğu söylemleri vardır. Ben bunları her zaman kınadım. Çünkü, Türkiye her zaman hukukun içerisinde hareket etmiştir. Hukuksuzluğu yapan güney komşularımızdır. Esas işgal edilen Kıbrıs Cumhuriyetidir. Onların bizden bir üstünlüğü yoktur. Doğu Akdeniz’de yaşananlar ve Rumların tek taraflı olarak bu faaliyetleri, anlaşmaları ve dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının haklarına tecavüz etmelerini kabul etmemiz mümkün değildir ve uluslararası hukuka aykırıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki kararlılığı, atmakta olduğu cesur adımlar ve söylemleri hem Türkiye’nin hem de KKTC’nin hak ve çıkarlarını korumak adına hukuk temelinde bütün bu çalışmaları yürekten destekliyoruz. Kesinlikle tehlikeli oyunlara Kıbrıs Türk halkı gelmemelidir” açıklamasını yaptı.

“Dün olduğu gibi bugün de KKTC’nin yanında olacağız”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Türkiye olarak KKTC’nin istikrar ve refahını Türkiye’nin istikrar ve refahından, güvenliğinden farklı görmediklerini söyledi.

Türkiye’nin, Kıbrıs meselesinde her zaman diyalog ve diplomasiye dayalı, müzakere temelli bir yaklaşım içerisinde olduğunu belirten Gül, “İki halkın siyasi eşitliği temeline dayalı, adil ve kalıcı çözüm getirilmesine yönelik her zaman çözüm önerisi getiren taraf olmuştur. Ada’da anılan temel ilkelere dayanan ve yaşayabilecek bir çözümden kaçan taraf her zaman Rum tarafı olmuştur. Yüz yüze ikili müzakereler olsun, aracılı müzakereler olsun her zaman masadan kalkan Rum tarafı olmuştur. Burada Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini sağlaması, haklı güvenlik endişelerinin karşılanmasının temini meselenin çözümü bakımından en önemli noktadır. Rum kesiminin tanımayan tavrı, KKTC’nin tarihi ve coğrafyasıyla, kültürüyle bir toplum ve bir devlet olduğu gerçeğini asla değiştirmeyecektir. Rum kesiminin tek taraflı yürüttüğü hidrokarbon faaliyetlerini bölgenin istikrarı açısından tehdit oluşturduğunu ve bunlara izin vermeyeceğimizi başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti en yetkili ağızdan her zaman dile getirmiştir. Uluslararası hukuka bakıldığında KKTC’nin bu rezervler üzerinde hakkı vardır. Türk tarafı olarak Fatih, Yavuz, Barbaros ve Oruç Reis gemilerimizin arama faaliyetleriyle gerek ülkemizin gerekse de KKTC’nin hak ve çıkarlarını koruma irademizi güçlü bir şekilde ortaya koymuş bulunmaktayız. Bu kararlılığı da elbette sürdüreceğiz. Kıbrıs meselesini bir milli dava olarak bakıyoruz. Her zaman da milli dava olarak kalacaktır. Türkiye gerek ülkesinde gerek bölgesinde uluslararası hukukun gereği olan adımları kararlılıkla atmaya ve gerek Türkiye gerekse de KKTC’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve menfaatlerini korumaya devam edecektir. Anavatan ve garantör olarak dün olduğu gibi bugün de KKTC’nin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.