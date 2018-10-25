"Kıbrıs'ta ucu bucağı belli olmayan müzakere süreci geride kaldı"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, "Artık ucu bucağı belli olmayan müzakere süreci geride kalmıştır." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, haftalık rutin görüşmeleri kapsamında Başbakan Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Erhürman, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, görüşmede Akıncı’nın yarın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile yapacağı görüşmeyi ele aldıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs raporuna da değinen Erhürman, “Raporda belirtildiği gibi 'iyi yapılandırılmış bir süreç başlamalıdır. Ön hazırlıklar iyi yapılandırılmalıdır ve bu süreç sonuç odaklı bir süreç olmalıdır, ucu bucağı belli olmalıdır.' Artık ucu bucağı belli olmayan müzakere süreci geride kalmıştır.” ifadelerini kullandı.

- "Siyasi eşitlik olmazsa olmazımızdır"

Başbakan Erhürman, müzakerelerde Kıbrıs Türk tarafının tavrının net olduğunu ancak karşı tarafta aynı netliği göremediklerini belirterek, olası bir federasyon modelinde Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğinin olmazsa olmazları olduğunu vurguladı.