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"Kıbrıs'ta ucu bucağı belli olmayan müzakere süreci geride kaldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 14:42 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman: - "(BM'nin Genel Sekreterinin Kıbrıs raporu) Raporda belirtildiği gibi 'iyi yapılandırılmış bir süreç başlamalıdır. Ön hazırlıklar iyi yapılandırılmalıdır ve bu süreç sonuç odaklı bir süreç olmalıdır, ucu bucağı belli olmalıdır.' Artık ucu bucağı belli olmayan müzakereler süreci geride kalmıştır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, "Artık ucu bucağı belli olmayan müzakere süreci geride kalmıştır." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, haftalık rutin görüşmeleri kapsamında Başbakan Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Erhürman, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, görüşmede Akıncı’nın yarın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile yapacağı görüşmeyi ele aldıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs raporuna da değinen Erhürman, “Raporda belirtildiği gibi 'iyi yapılandırılmış bir süreç başlamalıdır. Ön hazırlıklar iyi yapılandırılmalıdır ve bu süreç sonuç odaklı bir süreç olmalıdır, ucu bucağı belli olmalıdır.' Artık ucu bucağı belli olmayan müzakere süreci geride kalmıştır.” ifadelerini kullandı.

- "Siyasi eşitlik olmazsa olmazımızdır"

Başbakan Erhürman, müzakerelerde Kıbrıs Türk tarafının tavrının net olduğunu ancak karşı tarafta aynı netliği göremediklerini belirterek, olası bir federasyon modelinde Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğinin olmazsa olmazları olduğunu vurguladı.

Erhürman, Kıbrıs Rum tarafının müzakerelerdeki duruşu açısından yarınki toplantının önemine işaret ederek, liderlerin, BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yapacağı görüşmede bu konunun netleşeceğini sözlerine ekledi.

Kıbrıs müzakereleri, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreterinin eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı. Müzakerelerde, geçen yıl temmuz ayında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı. Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.

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