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  4. Kiev'de dehşete düşüren görüntü! Füze sokağın ortasına düştü...

Kiev'de dehşete düşüren görüntü! Füze sokağın ortasına düştü...

31.05.2023 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 29 Mayıs'ta gerçekleşen olay izleyenleri şoke etti! Araç kamerasına yansayan görüntüde akan trafikte araçların arasına füze isabet ettiği görüldü. Olayda şans eseri füzenin patlamamış olması olası bir facianın önüne geçti.

Kiev'de dehşete düşüren görüntü! Füze sokağın ortasına düştü...

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş hız kesmeden devam ediyor. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerine misilleme yapıyor. Ukrayna'nın Rusya'ya İHA'larla 25'ten fazla hava saldırısının ardından Rusya olayı "terör" eylemi olarak nitelemişti. Rusya Devlet Başkanı Putin olayı Ukrayna tarafının yaptığını duyurmuş, saldırılarda füzelerin bazı binalarda tahribata sebep olduğunu ifade etmişti.

FÜZENİN PATLAMAMASI OLASI BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

29 Mayıs tarihinde ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'de araç kamerasına yansıyan görüntüler sokağa düşen füzeyi kaydetti. Görüntülerde gündüz saatlerinde yapıldığı anlaşılan saldırı sırasında trafiğin yoğun bir şekilde aktığı dikkatlerden kaçmadı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ TARAFINDAN YAKALANDI

Saldırı sonrası yapılan açıklamada herhangi bir yaralanma bildirilmezken füzenin düşme şekli, hedefine ulaşamadan hava savunma sistemi tarafından yakalandığnı gösteriyor.

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Rusya Ukrayna füze putin

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