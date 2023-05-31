Kiev'de dehşete düşüren görüntü! Füze sokağın ortasına düştü...

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş hız kesmeden devam ediyor. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerine misilleme yapıyor. Ukrayna'nın Rusya'ya İHA'larla 25'ten fazla hava saldırısının ardından Rusya olayı "terör" eylemi olarak nitelemişti. Rusya Devlet Başkanı Putin olayı Ukrayna tarafının yaptığını duyurmuş, saldırılarda füzelerin bazı binalarda tahribata sebep olduğunu ifade etmişti.

FÜZENİN PATLAMAMASI OLASI BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

29 Mayıs tarihinde ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'de araç kamerasına yansıyan görüntüler sokağa düşen füzeyi kaydetti. Görüntülerde gündüz saatlerinde yapıldığı anlaşılan saldırı sırasında trafiğin yoğun bir şekilde aktığı dikkatlerden kaçmadı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ TARAFINDAN YAKALANDI

Saldırı sonrası yapılan açıklamada herhangi bir yaralanma bildirilmezken füzenin düşme şekli, hedefine ulaşamadan hava savunma sistemi tarafından yakalandığnı gösteriyor.