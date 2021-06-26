Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "iktidar olduklarında projedeki şirketlere para ödemeyecekleri" sözlerini hatırlatarak tepki göstermişti.

ERDOĞAN: SÖKE SÖKE SİZDEN BU PARALARI ULUSLARARASI TAHKİM YOLUYLA ALIRLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Şu hale bak ya. 'Biz geliyoruz.' E? Geldiğimizde bilesiniz ki size ödeme yapmayacağız. Sizin elinizden bu yatırımları alacağız.' Bankaları tehdit ediyorlar. Hatta hızlarını alamayıp projeye ilgi duyan ülkeleri de tehdit ediyorlar. Ya bu ne terbiyedir ya? Bu ne terbiyesizliktir ya? Devletlerde devamlılık esastır. Bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Siz nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya? Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Bunları da öğren. Bunları bilmeden bir yere varamazsınız. Bunlar tam manasıyla çaylak. Devlet yönetimi nedir haberleri yok. Ödeme yapmazmış. Bankalara ödeme yapmazmış. Uluslararası bankalara ödemelerini yapmazmış."

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT: BİZE SÖKMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan sonunda neden seçimden kaçtığını söylemişsin, iktidarı kaybedeceğini biliyorsun. Yabancılara da “Türkiye’den paranızı söke söke alırsınız” demişsin. Bize sökmez Erdoğan. Ben haram yemedim, gemilerim yok, suç örgütleri beni tanımaz, rehin alamaz. Ben benim, sen de sen…"

Erdoğan sonunda neden seçimden kaçtığını söylemişsin, iktidarı kaybedeceğini biliyorsun. Yabancılara da “Türkiye’den paranızı söke söke alırsınız” demişsin. Bize sökmez Erdoğan. Ben haram yemedim, gemilerim yok, suç örgütleri beni tanımaz, rehin alamaz. Ben benim, sen de sen… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 26, 2021



