'Kılıçdaroğlu ile birebir görüştüm' diyerek açıkladı: Mustafa Sarıgül'den altılı masa liderlerine çok konuşulacak sözler! "Yazıklar olsun bize"

Son dakika haberi: Seçim sonrası siyasetin gündeminde bir yandan yeni Kabine'nin nasıl şekilleneceği en çok merak edilen konular arasında yer alırken diğer yandan da gözler CHP cephesindeki hareketliliğe çevrildi. Seçimlerden mağlup çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir yol izleyeceğiyle ilgili TDP lideri Mustafa Sarıgül önümüzdeki yıl gerçekleşecek yerel seçimleri işaret etti. Sarıgül, Kılıçdaroğlu ile dünkü görüşmesinden ayrıntıları açıkladığı canlı yayında ayrıca Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecinde yalnız bırakıldığını savunarak 'altılı masa' liderlerine ses getirecek bir eleştiri yöneltti.

YEREL SEÇİMLERİ İŞARET ETTİ! "KILIÇDAROĞLU CİDDİ BİR ÇALIŞMA YAPABİLİR"

Sarıgül, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Canlı yayında gündemi değerlendiren Sarıgül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

"Keyifli bir görüşme yaptık. Erzincan'ı nasıl kazandığımızı anlattım. Morali iyiydi, Eksiklerin, hataların nerede olduğunu gördü. 8 ay sonraki seçimlerde ciddi bir çalışma yapacağı intibası bende oldu. Ben dün sayın Genel Başkanı bir lider olarak gördüm. Revizyon yapacak, kadrolarını planlayacak. Ona göre çalışma yapacak. Benimle yerel yönetimlerde neler yapılması gerektiği konusunda konuştu. Özellikle seçimlerdeki raporumu istedi. Birebir görüştük.



Dün Meclise gelen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kayıt yaptırmıştı.

"SEÇİMDE 3800 OYUMUZU KORUYAMADIK"

Genel merkezler 190 bin 800 sandığın başına adamlarını koymalı ve ıslak imzalar alınmalı. Islak imzalar alınmadığı sürece hiçbir itiraz yapma hakkınız yok. Biz Erzincan'da bu kadar çaba göstermemize rağmen ıslak imzalı tutanakların yüzde 85'ini aldık, yüzde 15'ini alamadık. Bizim orada 3800 oyumuz gitti, koruyamadık.

GÜNDEM YARATACAK 'ALTILI MASA' SÖZLERİ!

Kılıçdaroğlu oy kaybetmedi, biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize. Ben ayrıntı anlatmak istemiyorum. Altılı masadaki liderler tek tek çıkıp neden gidip miting yapmadılar? Meral Hanım bir tek dolaştı. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu biraz yalnız bırakıldı."