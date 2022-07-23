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Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun çağrısına anında cevap verdi! 'Sayın başkan dedi ki...'

23.07.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışında sözü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aldı. Konuşmasında Millet İttifakı'yla ilgili mesaj veren Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun konuşmasında "Genel başkanımdan tekrar istiyorum" sözleriyle dile getirdiği çağrısına da yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun çağrısına anında cevap verdi! 'Sayın başkan dedi ki...'

Açılış konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'a değer katacak 150 projenin açılışını yapacağız. Tüm bunları yaparken sayın genel başkanımızı yanımızda görmek istiyoruz. Sizin şu anda burada olmanızın Türkiye'ye bir mesaj olduğunu düşünüyorum" demiş, ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Genel başkanımdan tekrar istiyorum, bütün açılışlarımızı sizinle yapmak istiyoruz. Vaktinizin yarısını İstanbul'a ayırmanızı istiyorum" şeklinde çağrıda bulunmuştu. Mikrofonu devralan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun çağrısını yanıtsız bırakmadı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı tamamlanan, İBB İştiraki İstanbul Halk Ekmek bünyesinde faaliyet gösterecek Hadımköy'deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası açıldı. Açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

"HİÇBİR ÇOCUK YATAĞA AÇ GİRMEYECEK"

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Bizim kültürümüzde ekmek nimettir. Yere düştüğü zaman alırız, öper başımıza koyarız. Ekmeğin girmediği hiçbir ev yoktur. Ekmeğe saygının duyulmadığı da hiçbir yer yoktur. Ekmeği kutsayan ve o gelenekten gelen bir toplumuz. Bu kadar değer verdiğimiz ekmeğin her eve ön koşulsuz girmesi lazım. Yani pahalı olmaması lazım. Yani insanların bunu rahatlıkla satın alabilecekleri bir ekonomik güce kavuşmaları lazım. Öyle bir tablo yaşıyoruz ki evlere ekmek giremiyor. İnsanlar evlerine ekmek bile alamıyorlar. Bir ahdım vardı. Bizim belediye başkanlarımızın görev yaptığı yerlerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek diye. Bunu Allah nasip ederse milletin oylarıyla göreceksiniz bütün Türkiye'de gerçekleştireceğiz. İstanbul'a hizmet etmek aynı zamanda Türkiye'ye hizmet etmek demektir."

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"CHP'Lİ BELEDİYELER ENGELLEMELERE RAĞMEN GÜZEL İŞLER YAPIYORLAR"

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“CHP'li belediyeler bütün engellemelere rağmen güzel işler yapıyorlar. Sadece bugün değil tarihinde de yaptılar. Ekmeğin kutsiyetini bilen ve her eve girmesini sağlayan, bu konuda ilk çabayı ilk adımı atan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olmuş. Metroları biz yaptık diyorlar. İlk temelini atan, ilk mücadelesini veren, ilk kaynağı sağlayan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Biz yaptığımız çalışmaları, yoksullara yaptığımız katkıları 'sağ elin verdiğini sol el görmeyecek' felsefesi içinde yaptığımız için bugün ülkeyi yöneten kişi, İmamoğlu'nu eleştirdi. Hani süt dağıtıyordunuz? Nerede kaldı bu sütler? Oysa aylardır dağıtılıyordu."

İMAMOĞLU'NUN ÇAĞRISINA YANIT VERDİ

Kendisinden önce konuşan İmamoğlu'nun "Genel başkanımdan tekrar istiyorum, bütün açılışlarımızı sizinle yapmak istiyoruz. Vaktinizin yarısını İstanbul'a ayırmanızı istiyorum" şeklindeki çağrısına Kılıçdaroğlu şu sözlerle yanıt verdi:

"Sayın başkan dedi ki, ‘Bizi yalnız bırakma’, ‘Bizim açılışlarımıza gel, güzel hizmetler yapıyoruz.’ Evet, güzel hizmetler yapılıyor."

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İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na seslenerek çağrısını açıkladı: 'Genel başkanımdan tekrar istiyorum'İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na seslenerek çağrısını açıkladı: 'Genel başkanımdan tekrar istiyorum'

"MİLLET İTTİFAKI OLARAK TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Konuşmasında 'adalet' vurgusu yapan Kemal Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle noktaladı:

“Şu anda Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu alan adalet. Hapishaneler tıka basa doluysa adalet yoktur. Her alanda adaleti sağlayacağız. Ekmekte de adalet, suda da adalet, mahkemede de adalet, parkta da adalet, kurda da adalet, kuşa da adaleti sağlayacağız. Sözüm sözdür, adaleti sağlayacağız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye, kendi içinde barışık bir Türkiye'yi Millet İttifakı olarak ayağa kaldıracağız."

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, açılışın ardından fabrikayı gezip, ürünlerin tadına baktı.

(DHA)

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