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İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na seslenerek çağrısını açıkladı: 'Genel başkanımdan tekrar istiyorum'

23.07.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen İmamoğlu, "Genel başkanımdan tekrar istiyorum" diyerek çağrısını dile getirdi.

İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na seslenerek çağrısını açıkladı: 'Genel başkanımdan tekrar istiyorum'

İstanbul'da Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında fabrika birçok çeşit ekmek üretileceğine değinen İmamoğlu, "Bilhassa dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmakta çok yardımcı olacak" ifadelerini kullandı. İmamoğlu ayrıca rahatsızlığı olan vatandaşlar için, glütensiz ekmekler de dahil çeşitlerin artırılarak ekmek üretileceğini aktardı. İmamoğlu CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenerek 'açılış' çağrısını ifade etti.

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"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK EKMEK FABRİKAMIZI AÇIYORUZ"

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Fazla değil, sadece yaklaşık 16 ay önce değerli genel başkanımızla 21 Mart 2021 tarihinde bu fabrikamızın başlangıcını yapmıştık. Şimdi de açılışını yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük ve en iyi teknolojili ekmek fabrikamızı açıyoruz. Biz hem demokrat hem de sosyal adaletli bir belediyeyiz. İlk günden beri milletimize çalışıyor, aziz milletimizin tek kuruşunu israf etmeden, ihanet etmeden kalıcı adımlar atıyoruz. Bu yüzden 2021 yatırım bütçemizi ikiye katladık. Bunun çoğunu elbette çeyrek yüzyıldır ihmal edilmiş raylı sistemlere ayırdık. Ayrıca ekonomik olarak halkımızın en zor durumda olduğu bu dönemde onların yanında oluyoruz. Elbette bu durum sorumluluk olduğu kadar mecburiyettir. Çünkü bu ekonomik durumun mesulü ülkeyi yönetenlerdir.

"SAYIN GENEL BAŞKANIMIZI YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

"Türkiye'nin yerel yönetimlerinin toplam yatırımlarının dörtte birini İstanbul Belediyesi olarak biz yapıyoruz. İstanbul'a değer katacak 150 projenin açılışını yapacağız. Tüm bunları yaparken sayın genel başkanımızı yanımızda görmek istiyoruz. Sizin şu anda burada olmanızın Türkiye'ye bir mesaj olduğunu düşünüyorum.

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"Adil İstanbul vizyonumuzun öznesi insan. Bize oy veren değil, veren vermeyen herkese hizmet. Şu anda bu ülkede böyle adaletli bir hizmet yapılıyorsa bunda Ahmet İsvan'ın emeği en büyüğüdür. Halk Ekmek'i kuran, adil hizmet eden bu başkanın maalesef kıymeti bilinmemiştir.

"ÜLKEDE HER ŞEY ATEŞ PAHASI"

"Maalesef ülkede her şey ateş pahası, bizi yönetemedikleri gibi kulaklarını da tıkıyorlar ve bunların normal olduğunu kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bizim çalışmalarımıza da saldırıyorlar. Peki umutsuz, kararsız mıyız? Hayır. Benim yüzüme bakan herkes bunu görebilir.

"DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZA ÇOK YARDIMCI OLACAK"

"Burada birçok çeşit ekmek üreteceğiz fakat bilhassa dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmakta çok yardımcı olacak. Rahatsızlığı olan vatandaşlarımız için, glütensiz ekmekler de dahil çeşit artırarak ekmekler üreteceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NA: "VAKTİNİZİN YARISINI AYIRMANIZI İSTİYORUM"

"Ardından vites artıracağız, hizmetlerimizi katlayacağız. Bu şehrin kadim insanlarına kimsesiz, seçeneksiz olmadıklarını göstereceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar asla yılmayacağız, devam edeceğiz. Genel başkanımdan tekrar istiyorum, bütün açılışlarımızı sizinle yapmak istiyoruz. Vaktinizin yarısını İstanbul'a ayırmanızı istiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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