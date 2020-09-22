Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin 'TTB kapatılsın' açıklamasına yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TTB ziyareti sonrası basın açıklaması yaptı. CHP lideri, "Pandemi sürecinde toplumun her kesimi ciddi bir endişe içinde. Bu endişeyi giderecek olan aktörler siyasetçiler, polisler değil sağlık çalışanlarıdır, olay bir sağlık sorunudur. Bütün sağlık çalışanlarına şükran borçluyuz. Her bir sağlık çalışanları evine gitmiyor, sağlık çalışanlarının risk oranı yüzde 85. Ne olduysa birden sağlık çalışanları suçlu oldu? Çünkü sağlık çalışanları doğruları söylüyorlar. Bütün sağlık çalışanları 'yoğun bakımlarda, hastanelerde yer kalmadı' önlem alın dediler. Bunu kim diyecek? 97 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 41'i hekim. Bunlar iktidarı uyarmayacak da kimler uyaracak?" ifadelerini kullandı.

"Daha önce de ifade etmiştim. İktidarın baştan bir strateji belirlemesi lazımdı" diye sözlerini sürdüren CHP lideri, şunları söyledi:

"Yaptılar başlangıçta. Bu kararlar önemli ve gerekliydi. Ama bu kararın doğuracağı işsizlik ve yoksulluk vardı. Dükkanını kapatan kirasını nasıl ödeyecek? Nasıl diğer devletler 3-4 ay kirasını ödediyse sen de ödeyeceksin. Bu önlemlerin de alınması gerekiyordu. Bazı kararları biz de destekledik. Ama bugün geldiğimiz nokta insan hayatı değil ekonomi önemlidir deyip fırtınanın başlangıcı için düğmeye bastılar."