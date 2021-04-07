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  4. Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Seni gidi algıcı seni

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Seni gidi algıcı seni

07.04.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'emekli amiraller bildirisi' üzerine grup toplantısında söylediği "Çok açık net söylüyorum, şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP’nin kendisi vardır. 104’ün içinde CHP üyesi olanlar vardır" sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Seni gidi algıcı seni

Sosyal medya hesabından "Seni gidi algıcı seni!" ifadeleriyle bir video paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Neymiş efendim, bazı imzacı emekli amirallerin eşleri, kardeşleri CHP’liymiş. Şu zekâya bak Allah aşkına. Bu aklı size kim veriyor? Eğer sen darbeci akrabası arıyorsan ben sana söyleyeyim, 251 kişinin katili olan darbecinin kardeşini büyükelçi tayin etmedin mi? Siz şehitlere bile saygı duymuyorsunuz. İstiyorsan şehit ailelerine soralım ne diyecek?" diye konuştu.


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Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan CHP

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