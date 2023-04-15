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Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken TikTok videosu! Tarkan ve Sertab Erener'li görüntüler yayınladı…

15.04.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlere az bir süre kala TikTok hesabından paylaştığı videolara hız verdi. Kılıçdaroğlu bu videosunda Türkiye’nin seçimden sonraki süreçte nasıl olacağına ilişkin temennisinin yer aldığı görüntüler paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı videoda Tarkan ve Sertab Erener’in olduğu kesitler ise dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken TikTok videosu! Tarkan ve Sertab Erener'li görüntüler yayınladı…

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabından son yayınladığı videoda "Arkadaşlar şöyle bir baksak mı 14 Mayıs'tan sonra Türkiye, nasıl da güzel olacak..."ifadeleri kullandı. Kılıçdaroğlu, 2002 Dünya Kupası üçüncülüğünde sahneye çıkan Tarkan ile 2003 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci olan Sertab Erener'in görüntülerinin yer aldığı videoyu, "Güzel günler görmeye çok az kaldı, her şey söz verdiğimiz gibi olacak!" ifadeleriyle paylaştı.

İşte Kılıçdaroğlu’nun Tiktok hesabından paylaştığı o video:

@kemalkilicdaroglu Güzel günler görmeye çok az kaldı, her şey söz verdiğimiz gibi olacak! #seçim2023 #sanasöz #güzelgünler ♬ orijinal ses - Kemal Kılıçdaroğlu

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