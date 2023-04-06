Kemal Kılıçdaroğlu yeni videoyla duyurdu: Bu sorular tarihe karışacak, kanun çıkaracağım

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'ın yanı sıra TikTok hesabından da video paylaşımları yapmaya devam ediyor. TikTok'tan gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Gençler merak etmeyin bu soruları bitireceğiz" başlığıyla dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"İŞVEREN TARAFINDAN SORULAMAYACAK"

Kılıçdaroğlu Twitter'dan "İşveren tarafından sorulamayacak ve bireyin beyan etmek zorunda olmadığı unsurlar kanunla net bir şekilde tanımlanacak. Örneğin kadınlara evlilik ya da doğum planları sorulamayacak. Soranlar kanuna aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle cezalandırılacak." açıklamasını yaptı.

"BU SORULAR TARİHE KARIŞACAK"

Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda ise "Cumhurbaşkanı olduğumda torpile kayırmaya kesinlikle son vereceğim. Ama sadece bu kadar değil. 'Evli misin, bekar mısın, açık mısın, kapalı mısın, çocuk yapacak mısın, ikizler burcu musun?' 14 Mayıs'tan sonra bu sorular tarihe karışacak. Bay Kemal sorulmayacak sorular kanunu çıkaracak herkesin Cumhurbaşkanı olacak" ifadelerini kullandı.

İşveren tarafından sorulamayacak ve bireyin beyan etmek zorunda olmadığı unsurlar kanunla net bir şekilde tanımlanacak. Örneğin kadınlara evlilik ya da doğum planları sorulamayacak. Soranlar kanuna aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle cezalandırılacak.https://t.co/H2CHgaDGHg — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 6, 2023



