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Kemal Kılıçdaroğlu yeni videoyla duyurdu: Bu sorular tarihe karışacak, kanun çıkaracağım

06.04.2023 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yeni bir video yayınladı. TikTok videosunu Twitter hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, "İşveren tarafından sorulamayacak ve bireyin beyan etmek zorunda olmadığı unsurlar kanunla net bir şekilde tanımlanacak. Bu sorular 14 Mayıs'tan sonra tarihe karışacak. Bay Kemal 'Sorulmayacak sorular kanunu' çıkaracak" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu yeni videoyla duyurdu: Bu sorular tarihe karışacak, kanun çıkaracağım

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'ın yanı sıra TikTok hesabından da video paylaşımları yapmaya devam ediyor. TikTok'tan gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Gençler merak etmeyin bu soruları bitireceğiz" başlığıyla dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"İŞVEREN TARAFINDAN SORULAMAYACAK"

Kılıçdaroğlu Twitter'dan "İşveren tarafından sorulamayacak ve bireyin beyan etmek zorunda olmadığı unsurlar kanunla net bir şekilde tanımlanacak. Örneğin kadınlara evlilik ya da doğum planları sorulamayacak. Soranlar kanuna aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle cezalandırılacak." açıklamasını yaptı.

KILIÇDAROĞLU

"BU SORULAR TARİHE KARIŞACAK"

Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda ise "Cumhurbaşkanı olduğumda torpile kayırmaya kesinlikle son vereceğim. Ama sadece bu kadar değil. 'Evli misin, bekar mısın, açık mısın, kapalı mısın, çocuk yapacak mısın, ikizler burcu musun?' 14 Mayıs'tan sonra bu sorular tarihe karışacak. Bay Kemal sorulmayacak sorular kanunu çıkaracak herkesin Cumhurbaşkanı olacak" ifadelerini kullandı.


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Kemal Kılıçdaroğlu

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