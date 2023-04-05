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Kılıçdaroğlu, TikTok'tan video paylaşıp duyurdu: Gelmez dediniz...

05.04.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan seçime günler kala dikkat çeken bir hamle daha geldi. TikTok’ta bugüne kadar hesabı bulunmayan Kılıçdaroğlu paylaştığı bir video ile TikTok’ta hesap açtığını duyurdu.

Kılıçdaroğlu, TikTok'tan video paylaşıp duyurdu: Gelmez dediniz...

TikTok hesabı bulunan siyasetçiler arasına Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gelmez gelmez dediniz, ne oldu?" notuyla TikTok hesabı açtığını duyurdu.

TikTok'ta gençlere seslenen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Gençler 14 Mayıs sonrası size nelerin sözünü verdiğimi anlatmak için 5 renk seçenekli tripod aldım. Başlıyorum, takipte kalın. Düşünceleriniz ve istekleriniz için yorumlarda buluşalım. Hepsini cevaplayacağım."

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tiktok Kemal Kılıçdaroğlu

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