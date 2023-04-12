Sarıgül ilk kez canlı yayında anlattı! Kılıçdaroğlu ile TikTok sohbeti dikkat çekti: "Her an tercihini değiştirebilir"

Facebook, Twitter, Instagram, TikTok... TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde milyonlarca kullanıcıya sahip bu platformların her birinin kullanıcı kitlesi analizini yaparak önerilerini bildirdi. TikTok'ta çektiği videolarla sık sık gündeme gelen Sarıgül'ün TikTok'a ilişkin değerlendirmesi dikkat çekti.

TIKTOK KİTLESİNİN FARKINI ANLATTI

Sarıgül, Sözcü TV ekranlarında gazeteciler Deniz Zeyrek ve Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Zeyrek'in Kılıçdaroğlu ile aralarında TikTok konusunda sohbet geçip geçmediği sorusuna Sarıgül şöyle yanıt verdi:

"Geçti. Dedim ki 'Sayın genel başkanım, beni TikTok'a başlattıkları zaman bir genç geldi. 'Bunu yapalım' dedi.' Ben TikTok'un ne olduğunu bilmiyorum. Ben daha teknoloji özürlüyüm. Bizim dönemimizde ne iPhone var, ne Instagram var, sonra Facebook, Twitter başladı.

"Ben bir kere sayın Kılıçdaroğlu'na bunların analizini yaptım. Instagram kullanan kim? Ortaokul, lise ve üniversitenin bir bölümü. Twitter kullanan kim? Tamamen entelektüel kesim ağırlıklı. Facebook'ta da yaş ortalaması 60'ın üzerinde. Fakat TikTok şu: İşçi genç TikTok'ta, öğrenci gencin lise, ortaokul, üniversite bir bölümü TikTok'ta, gecekonduda yaşayan genç orada, köyde yaşayan genç orada. Yani TikTok'taki kitle politize olmayan, her an tercihini değiştirebilir kitle."

'İNCE' TEPKİSİ: "ADAMA SORMAZLAR MI 'BİRİNCİ TURDA NEDEN DESTEKLEMİYORSUNUZ?'"

Fox TV'ye de konuk olan Sarıgül'ün buradaki açıklamalarında Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin ilk turda Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyip adaylığını sürdürmesine yönelik tepkisi ön plana çıktı. Sarıgül tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Biz TDP’yi bir partiye kızarak, bir lidere küserek kurmadık. Bu seçimler son derece önemlidir. Ayrılıklarımızı bir kenara bırakmamız, siyasi heves ve ihtiraslardan sıyrılmamız lazım.

"Adama sormazlar mı birinci turda neden desteklemiyorsunuz? Neyi ispat etmeye çalışıyorsunuz? Seçimin ikinci tura kalmasını neden istiyorsunuz? Türkiye’nin geleceğinin söz konusu olduğu bu seçimlerde duygusal davranmak, kişisel kırgınlıklar ya da intikam duygularıyla hareket etmek Muharrem İnce’ye yakışmamıştır.

"CHP sizi 4 dönem milletvekili yapmış iki dönem CHP Grup Başkanvekili yapmış, cumhurbaşkanı adayı olarak göstermiş, siyaset imha olmayacak noktalara taşımış aday olmak suretiyle siz kendinizi imha ediyorsunuz."