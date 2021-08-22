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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'mülteci merkezi' eleştirisi: Anlaşma yaptın diye mi bu kadar cüretkârlar?

22.08.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İngiltere Savunma Bakanı Türkiye'de mülteci merkezleri kuracaklarını ilan etti" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ,"'Ben anlaşma yapmadım' dediğin ülkeler, artık Türkiye Cumhuriyeti'nin fikrini alma ihtiyacı dahi duymadan bunları söyleyebilecek hale mi geldi? Yoksa anlaşma yaptın diye mi bu kadar cüretkârlar?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'mülteci merkezi' eleştirisi: Anlaşma yaptın diye mi bu kadar cüretkârlar?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerini sosyal medyadan duyurmaya devam ediyor. İngiltere Savunma Bakanı'nın mülteci merkezleriyle ilgili açıklamalarına değinen Kılıçdaroğlu, "Kendilerine mülteci seçecekler, kalanlar ülkemizde bırakılacak." dedi.

Kılıçdaroğlu, 'mülteci merkezi' iddialarıyla ilgili şu eleştirilerde bulundu:

Gelişmelere dair sizi bilgilendirmeye devam ediyorum. İngiltere Savunma Bakanı Wallace, kendilerine hizmet etmiş Afganlara, Türkiye'de "mülteci merkezleri" kuracaklarını ilan etti ve Afganları ülkemize davet etti. Kendilerine mülteci seçecekler, kalanlar ülkemizde bırakılacak.

"HANGİSİ DOĞRU"

Şimdi Erdoğan’a sorum şu: “Ben anlaşma yapmadım” dediğin ülkeler, artık Türkiye Cumhuriyeti'nin fikrini alma ihtiyacı dahi duymadan bunları söyleyebilecek hale mi geldi? Yoksa anlaşma yaptın diye mi bu kadar cüretkârlar? Hangisi doğru? Bir kere dürüst ol Erdoğan!

İngiltere'ye de buradan sesleniyorum: Size hizmet eden Afganları ölüme terk etmiş olmanız insanlık dışıdır. Ancak şu konuda emin olun ki, sizin sorumsuzluğunuzun ceremesini halkımız mahallesinde çekmeyecek. Kimseyi bizim topraklarımıza bu usulle getiremezsiniz!

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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