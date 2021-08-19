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Kılıçdaroğlu'ndan seçim çağrısı: İktidarın güvenoyu alması gerektiği aşikar

19.08.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda iktidarı hedef alarak seçim çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemlerdeki canlı yayınlarına gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "128 milyar hala ortada yok. Ekonomi çökmüş. Göçmen seli devam ediyor. Yangınlar ülkeyi çorağa döndürdü. Seller ilçeleri yok ediyor; Erdoğan küfürde kıyamette..." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan seçim çağrısı: İktidarın güvenoyu alması gerektiği aşikar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Canlı yayınlarını uyku ve öfke nöbetleri arasında geçiren Erdoğan, halkımızın yardım çağrılarına asla bir çözüm bulamayacak." diyerek erken seçim çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımları şu şekilde:

Sevgili Halkım, Erdoğan her hafta yeni bir canlı yayında. Tabii anketlerden gidici olduğunu biliyor, gerginliği artırarak oy kazanma peşinde… Dün yine canlı yayına katıldı ve gecenin özetini çıkarmak gerekirse; iftira, küfür, hakaret, riya ve bedduadan başka bir şey duyamadık! Sonunda da “Neden önemli bir toplantıda dışişleri yetkilisi yoktu” diye soran halkımıza, “Başınıza taş düşsün” dedi. Erdoğan’ın trolleri de paralelde küfürlü bir kampanya başlattılar. Saray’ın hali maalesef budur. Erdoğan’ı ve küfürlerini ciddiye almıyorum ancak bu halleri, ülke bekasının söz konusu olduğu bu dönemde, hayli endişe verici… 128 milyar hala ortada yok. Ekonomi çökmüş. Göçmen seli devam ediyor. Yangınlar ülkeyi çorağa döndürdü. Seller ilçeleri yok ediyor; Erdoğan küfürde kıyamette… Beceriksizliğinin yarattığı boşluğu küfürbaz trolleri doldurmaya çalışıyor. Önümüz kış. Enflasyon halkımızın belini kırıyor. Görülüyor ki, canlı yayınlarını uyku ve öfke nöbetleri arasında geçiren Erdoğan, halkımızın yardım çağrılarına asla bir çözüm bulamayacak.Biz bu kış belediyelerimizle, halkımızın yardımına mutlaka koşacağız ama böyle bir ruh haline düşmüş bir iktidarın artık seçimde bir güvenoyu alması gerektiği de aşikârdır. #HemenSeçim

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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