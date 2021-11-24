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"Haydi meydanlara" diyerek seslendi! Kılıçdaroğlu mitinglere başlıyor

24.11.2021 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, ‘Haydi Meydana’ diyorum" diyerek 4 Aralık'ta mitinglerin başlayacağını duyurdu. İlk mitingin Mersin’de gerçekleştirileceğini açıkladı.

"Haydi meydanlara" diyerek seslendi! Kılıçdaroğlu mitinglere başlıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan gelen talep üzerine miting düzenlemeye başlayacaklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Kifayetsiz Erdoğan'ın iktisadi temellerden tamamen uzak ekonomi yönetimi, liyakatsiz bürokratlar ile birleşince, ülke kaosa sürüklendi. Türk Lirası serbest düşüşe geçti.

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"MUTFAKLARIMIZDA BÜYÜK BİR YANGIN VAR"

Mutfaklarımızda büyük bir yangın var. Marketlerde karne uygulamaları başladı. Esnafımız satacak mal bulamıyor.

Şahıs ve şürekası açık ve net söylüyorlar: ‘Ülkeyi o kadar fakirleştireceğiz ki, yurt dışından gelenler çok ucuza insanımızın emeğini sömürebilecek.

"HAYDİ MEYDANA"

Ülkenin geleceği ile ilgili tek vaatleri sömürülmenizdir. Satacak bir şey kalmayınca, fakirliğimizi satmaya karar verdiler.

Ey Şahıs, ey ucube rejim, ey yarı cahil kadrolar, ey bu ucube koalisyonun dilini yutmuş küçük ortağı, bellidir ki sizde akıl galip gelmeyecek. Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, ‘Haydi Meydana' diyorum. İlk mitingimiz Mersin'de!"

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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