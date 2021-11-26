HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Mersin Valiliğinden CHP mitingi açıklaması

Mersin Valiliğinden CHP mitingi açıklaması

26.11.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Valiliği, CHP'nin 4 Aralık'ta kentte düzenlemeyi planladığı mitinge izin verilmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Mersin Valiliğinden CHP mitingi açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, döviz kurundaki artış ve artan hayat pahalılığına karşı "Haydi meydana" çağrısı yaparak, CHP'nin Mersin'de miting gerçekleştireceğini duyurmuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, “Haydi Meydana” diyorum. İlk mitingimiz Mersin’de!" ifadelerini kullanmıştı.

kk

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Başkanlığınca planlanan mitinge izin verilmediği yönündeki açıklamaların ve haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

Miting düzenlenecek alanların TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcilerinin görüşleri alınarak belirlendiğinin kaydedildiği açıklamada, "İlimizde toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahları CHP Mersin İl Başkanlığının da görüşü alınarak belirlenmiş ve mutat vasıtalarla ilan edilmiştir. Bu nedenle kent merkezi Akdeniz ilçesi Cumhuriyet Meydanı miting alanı olarak belirlenmediğinden bu alanda siyasi parti mitingi gerçekleştirmek hukuken mümkün değildir." ifadesi kullanıldı.

Miting için sunulan dilekçeye yazılı yanıt verildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"CHP İl Başkanlığınca, Valiliğimize verilen 25 Kasım tarihli dilekçe ile eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanı miting alanında yapılmak istenen mitingin uygun görüldüğü Valiliğimizce yazılı olarak CHP İl Başkanlığına bildirildiği halde İl Başkanlığınca yapılan basın açıklamasındaki ifadelerin gerçekle bağdaşmayarak çarpıtılması talihsizliktir."

"Haydi meydanlara" diyerek seslendi! Kılıçdaroğlu mitinglere başlıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PARTNERDoğum günü pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni butonunu çökerttiDoğum günü pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni butonunu çökertti
Muharrem İnce'nin ziyaretinde gergin anlar! Görevliler araya girdiMuharrem İnce'nin ziyaretinde gergin anlar! Görevliler araya girdi
Anahtar Kelimeler:
Mersin CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Osman Kavala hakkında karar

Osman Kavala hakkında karar

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

"En tehlikeli" varyant sonrası flaş karar! Uçuşlar duracak

"En tehlikeli" varyant sonrası flaş karar! Uçuşlar duracak

Erdoğan İzmir'e stadyum müjdesi! Adını da duyurdu

Erdoğan İzmir'e stadyum müjdesi! Adını da duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru açıklaması

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yayın yasağına uymayanlara suç duyurusunda bulunulacak

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yayın yasağına uymayanlara suç duyurusunda bulunulacak

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.