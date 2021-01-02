Kılıçdaroğlu'ndan paylaşım: Özür dile Erdoğan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlar hangi partide siyaset yapacaklarına kendileri karar verir. Kadınlara istikamet çizmek, ne giyeceklerini, nasıl yaşayacaklarını söylemek kimsenin haddi değildir! #ÖzürDileErdoğan"



CHP'nin eski milletvekili Fikri Sağlar'ın türbanlı hakimlere yönelik sarf ettiği sözler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi aldatmıyor" ifadelerini kullanmıştı.



